Чи вистачить світла взимку: експертка дала прогноз

В Україні триває процес відновлення енергосистеми після російських атак, однак повна стабілізація потребує часу.

В Україні триває відновлення енергетичної системи після російських ударів, однак для повної стабілізації потрібен час.

Про це повідомила генеральна менеджерка в сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко у коментарі журналістці Новини.LIVE.

За її словами, представники ключових енергетичних компаній та профільного міністерства підтверджують позитивну динаміку у відновленні енергетичної інфраструктури.

«Відновлення йде, і ми сьогодні мали багато спікерів — і з „Укргідроенерго“, і з „Укренерго“, і з Міністерства енергетики, які підтверджують, що ми відновлюємось. У нас зараз утричі більший резерв обладнання, ніж було заплановано у 2022 році. Так, у нас є резерви для відновлення, але нам потрібен час», — зазначила Лапенко.

Вона також наголосила, що темпи відновлення напряму залежать від безпекової ситуації та погодних умов. Зокрема, у разі нових ударів або різкого похолодання навантаження на енергосистему зростатиме.

«Якщо не буде ударів, ми зможемо відновлюватися швидше. Але попереду морози, а вони завжди підвищують споживання. Тому баланс виглядає так: ми відновлюємось, але через зростання споживання в холодну погоду ситуація може залишатися на нинішньому рівні. Це сценарій, який я б навіть назвала оптимістичним», — підсумувала вона.

