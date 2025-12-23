Чи вистачить у Росії ракет на нові масовані удари: прогноз експерта на найближчий тиждень

Військовослужбовець ТРО ЗСУ Олександр Мусієнко / © скриншот з відео

Після нічної атаки в ніч проти 23 грудня, коли ворог застосував сотні дронів та десятки ракет, виникає питання: чи це був пік можливостей РФ, чи лише початок зимового терору?

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ та експерт Олександр Мусієнко оцінив загрозу в коментарі «24 Каналу».

Прогноз на найближчі 10 днів

Попри рекордну кількість запущених дронів (понад 600), суттєвого стрибка в можливостях ворога не зафіксовано — прогнози про «тисячі Шахедів» одночасно поки не справдилися.

Однак розслаблятися зарано. За словами Мусієнка, Росія здатна акумулювати сили для нових ударів уже найближчим часом.

«Може бути ще одна або дві подібні атаки протягом наступного тижня чи десяти днів, з ударами по енергетиці», — попередив військовий.

Навіщо це Путіну саме зараз

Експерт виділяє три головні причини активізації ворога:

Погода: Росіяни цинічно чекали похолодання, щоб створити максимальне навантаження на нашу енергосистему. Психологічний тиск: Одна з цілей Кремля — «зірвати людям Різдво» та посіяти паніку перед святами. Демонстрація сили: Москві важливо показати Заходу та власній аудиторії, що у них «є порох у порохівницях», попри санкції та втрати.

Попри складну ситуацію, експерт наголошує: нинішні дії РФ — це радше спроба залякування, ніж ознака стратегічного зламу у війні.

Що сталося цієї ночі

Нагадаємо, в ніч проти 23 грудня ворог завдав комбінованого удару. За даними Повітряних сил, росіяни запустили 673 засоби повітряного нападу, з них — 38 ракет повітряного та наземного базування (було 35 крилатих і 3 аеробаліcтичні «Кинджал» Х-47М2). ППО знищила або подавила 621 ціль.

Під ударом опинилися щонайменше 13 областей, найбільше постраждала енергетика на заході країни. На Житомирщині загинула дитина.