Морози й удари РФ можуть спричинити нестачу газу в Україні / © Укртрансгаз

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Україна розпочала опалювальний сезон 2026/2027 із 15,97 млрд кубометрів газу в підземних сховищах. Це на 2,71 млрд кубометрів більше, ніж на початку попередньої зими. Однак великі запаси ще не гарантують безпроблемного проходження холодного періоду.

Про це йдеться у прогнозі українського аналітичного центру DiXi Group, який досліджує енергетичний сектор і кліматичну політику.

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Скільки газу Україна має на зиму

За оцінкою аналітиків, на початок листопада активного газу в сховищах було близько 11,3 млрд кубометрів. Решта загального обсягу включає, зокрема, буферний газ, необхідний для підтримання тиску в сховищах. Крім того, частина запасів перебуває в режимі «митного складу» і не обов’язково доступна для внутрішнього споживання.

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DiXi Group розглянула два сценарії проходження зими: базовий — із помірними морозами та без нових значних пошкоджень газової інфраструктури, і альтернативний — із тривалим похолоданням та скороченням видобутку через російські атаки.

Базовий сценарій: газу має вистачити

За помірно теплої зими попит на газ від листопада до березня становитиме 14,7 млрд кубометрів. Власний видобуток забезпечить 7,55 млрд кубометрів, імпорт — близько 1,06 млрд. Ще приблизно 7,69 млрд кубометрів потрібно буде відібрати зі сховищ.

За такого розвитку подій на кінець березня там залишиться близько 8,27 млрд кубометрів газу, з яких 3,6 млрд — активний ресурс. Навіть три холодні доби в січні з температурою близько −10°C не створять дефіциту за розрахунками аналітиків.

Альтернативний сценарій: морози й атаки створять ризик дефіциту

Небезпечніша ситуація можлива, якщо нові удари Росії скоротять видобуток, а Україну накриє тривала хвиля холоду. У моделі DiXi Group видобуток від 16 грудня до кінця лютого знижується в середньому до 40 млн кубометрів на добу. Водночас від 10 січня до 9 лютого температура буде на 10°C нижчою, ніж у базовому сценарії.

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Тоді сезонний попит зросте до 15,87 млрд кубометрів, а видобуток скоротиться до 6,8 млрд. За незмінного графіка імпорту розрахункова нестача становитиме 0,42 млрд кубометрів. Непокритий попит може виникати протягом 31 доби — від 20 січня до 9 лютого та від 19 до 28 лютого.

Найбільший добовий дефіцит модель прогнозує на 22 січня: для покриття потреби знадобиться 137,22 млн кубометрів, тоді як розрахункова потужність відбору зі сховищ становитиме лише 102,24 млн. Різниця — майже 35 млн кубометрів.

Однак це не означає, що споживачам обов’язково обмежуватимуть газ. За оцінкою аналітиків, додатковий імпорт у січні-лютому може повністю компенсувати нестачу. Для цього потрібно заздалегідь знайти постачальників і забезпечити фінансування закупівель. Самого бронювання потужностей для транспортування газу недостатньо.

Що рекомендують аналітики

DiXi Group радить уряду та «Нафтогазу» завчасно підготувати фінансування для додаткового імпорту, а компаніям-імпортерам — укласти контракти, які дозволять збільшити постачання в разі похолодання чи втрати видобутку.

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Також необхідно посилити моніторинг газового балансу, підготувати ремонтні бригади й резервне живлення для видобувних підприємств, а також відпрацювати порядок дій на випадок нестачі ресурсу. У дослідженні наголошують: розрахункові показники відбору зі сховищ не гарантують фактичної працездатності обладнання після можливих атак.

Як Україна готувалася до газової зими

Ще 28 серпня Україна достроково накопичила цільові 14,6 млрд кубометрів газу — урядового показника вдалося досягти на місяць раніше від плану. Це мало забезпечити базовий сценарій проходження опалювального сезону.

У вересні, після перевищення запланованого обсягу запасів, на ринку почали обговорювати контрольований експорт газу до Європи. Ішлося про можливість продавати частину ресурсу приватного видобутку, зважаючи на накопичені запаси та високі ціни на європейському ринку.

Водночас російські удари залишаються загрозою для стабільного видобутку й постачання. Нещодавно під атакою опинилися газова служба на Дніпропетровщині та автозаправки на Запоріжжі. Унаслідок удару по газовій службі постраждали працівники.

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