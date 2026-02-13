Чи вийде закінчити війну до кінця року: в ОП розповіли, за яких умов це можливо

Ігор Жовква / © Офіс президента України

Доходи Росії від нафти та газу впали вдвічі, проте для остаточного перелому потрібна «санкційна синергія» США та ЄС, а також реальна зупинка російського тіньового флоту.

Про це в інтерв’ю TSN.ua заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Економічні показники: доходи Кремля тануть

За словами Жовкви, замість календарних дат варто оперувати об’єктивними показниками. Минулого року експортний потенціал РФ суттєво знизився: доходи від нафтового та газового сектору скоротилися вдвічі. Цьому сприяли адресні санкції США проти гігантів «Лукойл» та «Роснефть».

«Ми бачимо падіння російського ВВП та збільшення дефіциту бюджету. Ці процеси об’єктивні, але, на жаль, не всі санкції є достатньо рішучими», — підкреслив заступник керівника ОП.

Проблема «тіньового флоту» та 20-й пакет санкцій

Одним із ключових викликів залишається російський «тіньовий флот», який допомагає Кремлю обходити обмеження. Жовква зазначив, що Україна очікує на 20-й пакет санкцій ЄС ближче до 24 лютого, де особливу увагу приділять морським сервісам.

Брак законодавства: Франція та Естонія вже затримували російські танкери, але змушені були їх відпустити. Причина — відсутність правової бази для повної зупинки таких суден.

Нова ініціатива України: Київ запропонував запроваджувати персональні санкції проти капітанів, екіпажів та власників суден «тіньового флоту».

Рецепт перемоги: синергія партнерів

Ігор Жовква наголосив, що санкційний удар стає по-справжньому болючим лише тоді, коли він є спільним.

«Коли американські санкції проти „Лукойла“ та „Роснефти“ збіглися з 19-м пакетом ЄС, це дало чудовий результат. Ми працюємо, щоб така синергія повторилася цього року за участі США, ЄС, Великої Британії та Японії», — зазначив він.

Також в Офісі президента наполягають на посиленні тиску на російську банківську систему та атомну галузь, які досі залишаються «недосанкціонованими».

Варто зазначити, що російський «тіньовий флот» — це мережа старих танкерів з непрозорою структурою власності, які РФ використовує для перевезення нафти в обхід «цінової стелі» (price cap), встановленої країнами G7. За даними експертів, цей флот налічує сотні суден, які часто не мають належного страхування та працюють через фірми-прокладки в третіх країнах.

Раніше, у грудні 2025 року, Євросоюз ухвалив 19-й пакет санкцій, який вперше запровадив жорсткий контроль за обслуговуванням суден, що допомагають РФ експортувати енергоресурси. Наразі Україна та партнери працюють над тим, щоб 20-й ювілейний пакет, приурочений до четвертих роковин повномасштабного вторгнення, закрив юридичні лазівки, які дозволяють цим суднам заходити у європейські порти або користуватися морськими сервісами Заходу.