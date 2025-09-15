ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1654
Час на прочитання
2 хв

Чи виїжджають масово за кордон чоловіки 18-22 років: у ДПСУ відповіли

У Держприкордонслужбі України спростували інформацію про масовий виїзд чоловіків 18-22 років після зміни правил перетину кордону.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Виїзд за кордон чоловіків віком 18-22 роки

Виїзд за кордон чоловіків віком 18-22 роки

Масового виїзду з України чоловіків віком 18-22 років після зміни правил перетину кордону не зафіксовано.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише «РБК-Україна».

За словами Демченка, у Держприкордонслужбі не визначено ведення статистичного обліку за віковими категоріями, тож ДПСУ не веде такого обліку. Водночас він стверджує, що масового виїзду за кордон чоловіків віком 18-22 роки немає.

«Апелювати цифрами не буду. Але від 28 серпня, коли зміни до правил перетину кордону набули чинності і під час дії воєнного стану дозволили перетинати кордон для чоловіків-українців у віці від 18 до 22 років включно, суттєвого збільшення, масового впливу на пасажиропотік ця категорія не несе», — прокоментував ситуацію Демченко.

Він додав — звісно, що чоловіки віком 18-22 роки перетинають кордон на виїзд з України, але не слід забувати, що ці громадяни перетинають кордон і на в’їзд.

«Рух відбувається в обидва боки кордону. Аналіз за кожним з пунктів пропуску, на кожній ділянці, спостереження наших інспекторів тих категорій, які вони оформляють, показує, що це невелика цифра відносно загального пасажиропотоку, який ми маємо зокрема на виїзд з України», — розповів речник ДПСУ.

Нагадаємо, 11 вересня з’явилася інформація від Прикордонної служби Польщі про те, що протягом кількох днів зафіксовано значне збільшення кількості українців віком 18-22 роки, які прибували до цієї країни ЄС. Так, від від 28 серпня до 3 вересня до Польщі в’їхало понад 10 тис. чоловіків згаданого віку, а виїхало — близько 3,3 тис.

До слова, через масове звільнення працівників у зв’язку з виїздом за кордон у Рівному закривається заклад Oregano Cafe.

Дата публікації
Кількість переглядів
1654
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie