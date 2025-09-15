Чи виїжджають масово за кордон чоловіки 18-22 років: у ДПСУ відповіли

Виїзд за кордон чоловіків віком 18-22 роки

Масового виїзду з України чоловіків віком 18-22 років після зміни правил перетину кордону не зафіксовано.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише «РБК-Україна».

За словами Демченка, у Держприкордонслужбі не визначено ведення статистичного обліку за віковими категоріями, тож ДПСУ не веде такого обліку. Водночас він стверджує, що масового виїзду за кордон чоловіків віком 18-22 роки немає.

«Апелювати цифрами не буду. Але від 28 серпня, коли зміни до правил перетину кордону набули чинності і під час дії воєнного стану дозволили перетинати кордон для чоловіків-українців у віці від 18 до 22 років включно, суттєвого збільшення, масового впливу на пасажиропотік ця категорія не несе», — прокоментував ситуацію Демченко.

Він додав — звісно, що чоловіки віком 18-22 роки перетинають кордон на виїзд з України, але не слід забувати, що ці громадяни перетинають кордон і на в’їзд.

«Рух відбувається в обидва боки кордону. Аналіз за кожним з пунктів пропуску, на кожній ділянці, спостереження наших інспекторів тих категорій, які вони оформляють, показує, що це невелика цифра відносно загального пасажиропотоку, який ми маємо зокрема на виїзд з України», — розповів речник ДПСУ.

Нагадаємо, 11 вересня з’явилася інформація від Прикордонної служби Польщі про те, що протягом кількох днів зафіксовано значне збільшення кількості українців віком 18-22 роки, які прибували до цієї країни ЄС. Так, від від 28 серпня до 3 вересня до Польщі в’їхало понад 10 тис. чоловіків згаданого віку, а виїхало — близько 3,3 тис.

До слова, через масове звільнення працівників у зв’язку з виїздом за кордон у Рівному закривається заклад Oregano Cafe.