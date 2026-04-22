Чи є “бусифікація” в Україні: у Раді назвали кількість скарг і мобілізованих

Веніславський навів офіційні дані

Масових випадків так званої «бусифікації» в Україні немає, а окремі інциденти не відображають загальної ситуації з мобілізацією.

Про це заявив народний депутат від «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю UKRLIFE.TV.

За його словами, на тлі активізації бойових дій і потреби ротацій говорити про пом’якшення мобілізаційних заходів наразі неможливо.

Масової «бусифікації» немає: Веніславський навів статистику

Водночас він наголосив, що твердження про нібито масовий характер примусових затримань є перебільшенням.

«Є офіційна статистика: у 2025 році надійшло близько 5 тисяч звернень щодо можливих порушень з боку військовослужбовців ТЦК та СП. Водночас за цей період було мобілізовано 360-400 тисяч осіб. Це приблизно 1-2% від загальної кількості», — зазначив Веніславський.

Депутат підкреслив, що такі випадки не можна вважати системним явищем, хоча вони часто отримують широкий суспільний резонанс.

Він також нагадав, що президент України доручив мінімізувати порушення під час мобілізаційних заходів. Водночас повністю виключити їх неможливо через людський фактор і складність процесів.

«Повністю звести такі випадки до нуля навряд чи можливо. Є постійна напруга між тими, хто вже воює і потребує заміни, та тими, хто намагається уникнути служби», — додав він.

За словами Веніславського, Міністерство оборони працює над новими алгоритмами, які мають зменшити кількість конфліктних ситуацій. Очікується, що відповідні законодавчі ініціативи можуть бути представлені вже найближчим часом.

Водночас він підкреслив, що на тлі тривалої повномасштабної війни та зростання чисельності російських військ на окупованих територіях говорити про послаблення мобілізації не доводиться.

«В умовах інтенсивності бойових дій і збільшення ворожих сил на фронті ми не можемо дозволити собі пом’якшення мобілізаційних процесів», — резюмував депутат.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що в Одесі працівник ТЦК відкрив вогонь вслід цивільному. Той намагався втекти від групи оповіщення.

також стало відомо, що у Львові цивільний під час перевірки документів застосував проти працівників ТЦК та поліції перцевий балончик.