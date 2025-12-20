Чи є черги на АЗС Одещини: експерт розповів, яка ситуація з паливом в регіоні

АЗС / © Pixabay

Реклама

Інформація про масові черги на заправках Одещини, що напередодні поширилася в деяких медіа, не відповідає дійсності. Регіон повністю забезпечений пальним, а логістичні процеси залишаються контрольованими.

Про це в етері телеканалу «КИЇВ24» заявив, військовий експерт, голова Громадської ради при Одеській ОВА, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За словами Братчука, повідомлення про паніку на заправках були штучним «вкидом», який спростовує як реальна ситуація в містах, так і дані місцевих адміністрацій.

Реклама

«Мені незрозуміло, доречі, вчора було вкидання відповідних там типу медіа, про те, що є черги на наших АЗС для того, аби закупити пальне. Ну, очевидно, що їх немає, на сьогодні все забезпечено. І, власне, так само про це заявляє оперативний штаб Ізмаїльського району, зокрема, це південь Одеської області. Усі питання максимально будуть вирішені. На цьому немає жодних сумнівів», — наголосив Братчук.

За його словами, попри те, що ситуація в Одеській області залишається «вкрай напруженою» через постійні атаки ворога, влада працює над зміцненням оборони та альтернативними шляхами постачання. Речник УДА підтвердив, що захисні процеси в небі Одещини масштабуються, а транспортне сполучення має резервні варіанти.

«Так, дійсно, можуть бути певні такі за проміжком часу гальмування цих процесів логістичних, але і не сподіваюся, вони не вплинуть суттєво на життя регіону і села взагалі. Сьогодні всі працюють максимально, наскільки це можливо», — додав Сергій Братчук.

Представник УДА запевнив, що альтернативні логістичні маршрути вже відпрацьовані та функціонують, що дозволяє уникати критичних збоїв у забезпеченні життєдіяльності регіону.

Реклама

Нагадаємо, через російську атаку по Одесі у ніч проти 19 грудня мешканці одного з найбільших житлових масивів залишилися без електро-, водо- та теплопостачання. Постраждала людина.

Через чергову масовану атаку в Одесі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ударна хвиля пошкодиласкління у житловій п’ятиповерхівці.