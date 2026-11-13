Чи є дефіцит мобілізованих на фронті: командувач ДШВ дав відповідь

Командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол / © telegraf.com.ua

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Ситуація з поповненням особового складу Десантно-штурмових військ суттєво не змінилася. Водночас наявної кількості військовослужбовців наразі достатньо, щоб підрозділи могли виконувати поставлені завдання.

Про це командувач ДШВ Олег Апостол повідомив під час зустрічі з журналістами.

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За його словами, під час розподілу поповнення перевагу надають бригадам, які воюють на найскладніших ділянках фронту.

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«У нас не помінялося, тому що почали давати людей тим бригадам, які стоять на критичних напрямках», — пояснив Апостол.

Командувач також наголосив, що збільшення кількості військовослужбовців не обов’язково покращує результати підрозділу, якщо в ньому залишаються системні проблеми.

Водночас за оцінкою Апостола, ситуація із забезпеченням ДШВ особовим складом наразі не є критичною та дозволяє військовим виконувати поставлені завдання.

Нагадаємо, раніше Апостол зазначав, що українські Збройні сили за результатами двох наступальних операцій відновили контроль загалом над понад 800 квадратними кілометрами території. Водночас оцінку результатів однієї з операцій згодом переглянули та уточнили.

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