Чи є дефіцит пального в армії на тлі енергетичної кризи: Зеленський дав відповідь

Зеленський заявив, що військові забезпечені пальним на 100%.

Софія Бригадир
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

На тлі енергетичної кризи в Україні військо не відчуває дефіциту пального. Постачання для армії залишаються пріоритетом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

За його словами, постачання дизеля та бензину для всієї країни, включно з військовими потребами, становить близько 700 тисяч тонн на місяць. У річному вимірі це приблизно 7,2–7,4 мільйона тонн.

«Ми розуміємо, як це забезпечувати, окрім контрактів, ми проговорюємо деякі ще домовленості окремі, щоб забезпечити безумовний приоритет — армію», — зазначив глава держави.

Наразі, за словами президента, жодних скарг від військових щодо пального не надходило — потреби армії закриті на 100%.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив про укладення двох масштабних оборонних угод із Катаром і Саудівською Аравією строком на 10 років. Наразі також триває підготовка до підписання аналогічного документа з Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ).

Глава держави зазначив, що йому вдалося досягти домовленостей щодо постачання дизельного палива.

«Я вчора домовився про дизель, як мінімум на рік. І далі це питання вже нашої компанії („Нафтогаз“) і компаній місцевих», — зазначив президент.

