ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Чи є декретна відпустка підставою для відстрочки від мобілізації

Право на відстрочку мають саме жінки. А от чоловік, який іде у відпустку з догляду за дитиною, не може мати права на відстрочку від призову на цій підставі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Чи є декретна відпустка підставою для відстрочки від мобілізації

© Associated Press

В Україні жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, мають право на відстрочку від мобілізації.

Хто може скористатися цією відпусткою, як її оформити — пояснили в Міністерстві юстиції.

Водночас чоловіки, які оформили таку відпустку, права на відстрочку не мають, якщо немає інших підстав, визначених законодавством (наприклад, утримання трьох і більше неповнолітніх дітей).

Які виплати надаються у декретній відпустці

Виплат у звʼязку з відпусткою по догляду за дитиною до трьох років не передбачено.

Батьки дітей отримують лише одноразову допомогу у разі народженні — 41 280 грн. З цієї суми 10 320 грн виплачується одразу, решта — рівними частинами протягом 36 місяців.

Після оформлення відпустки на батька, допомога виплачується йому.

Відпустка для догляду за дитиною після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами може бути надана за бажанням одному з батьків.

Відпустка завершується в день, коли дитині виповнюється три роки — на роботу працівник виходить наступного дня. Якщо дитина потребує домашнього догляду, і це підтверджено медичним висновком, тривалість відпустки може бути продовжена до шести років. Така відпустка оформлюється на підставі заяви працівника та відповідної довідки за формою № 080−1/о.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді готують закон про скасування відстрочки для вступників віком понад 25 років. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie