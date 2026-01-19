Чи є декретна відпустка підставою для відстрочки від мобілізації

© Associated Press

В Україні жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, мають право на відстрочку від мобілізації.

Хто може скористатися цією відпусткою, як її оформити — пояснили в Міністерстві юстиції.

Водночас чоловіки, які оформили таку відпустку, права на відстрочку не мають, якщо немає інших підстав, визначених законодавством (наприклад, утримання трьох і більше неповнолітніх дітей).

Які виплати надаються у декретній відпустці

Виплат у звʼязку з відпусткою по догляду за дитиною до трьох років не передбачено.

Батьки дітей отримують лише одноразову допомогу у разі народженні — 41 280 грн. З цієї суми 10 320 грн виплачується одразу, решта — рівними частинами протягом 36 місяців.

Після оформлення відпустки на батька, допомога виплачується йому.

Відпустка для догляду за дитиною після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами може бути надана за бажанням одному з батьків.

Відпустка завершується в день, коли дитині виповнюється три роки — на роботу працівник виходить наступного дня. Якщо дитина потребує домашнього догляду, і це підтверджено медичним висновком, тривалість відпустки може бути продовжена до шести років. Така відпустка оформлюється на підставі заяви працівника та відповідної довідки за формою № 080−1/о.

