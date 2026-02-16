ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
323
1 хв

Чи є державна охорона в ексголови ОП Єрмака: в УДО відповіли

В УДО «відхрестилися» від чуток, що забезпечують охорону ексочільника ОП Єрмака.

Дмитро Гулійчук
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © Getty Images

В Управлінні державної охорони (УДО) запевнили, що не здійснюють охорону колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь УДО журналістам видання.

«Державна охорона щодо Андрія Єрмака Управлінням державної охорони України не здійснюється», — повідомили у відомстві у відповідь на інформаційний запит.

Схожий запит до УДО подав і Центр протидії корупції.

«Ми поцікавились, чи здійснюється наразі УДО забезпечення особистої охорони Єрмака, а також про обсяг бюджетних коштів, витрачених на його охорону вже після звільнення. Водночас в УДО нам відповіли, що державна охорона щодо Єрмака не здійснюється», — йдеться в повідомленні Центру протидії корупції.

В УДО додали, що інформація стосовно обсягу фінансування та рішення, на підставі якого здійснюється забезпечення безпеки Єрмака, у них відсутня.

Натомість народний депутат Ярослав Железняк поскаржився, що відповіді від УДО на свій депутатський запит не отримав.

/ © Telegram-канал Ярослава Железняка

© Telegram-канал Ярослава Железняка

/ © Telegram-канал Ярослава Железняка

© Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, 6 лютого журналіст-розслідувач видання «Українська правда» Михайло Ткач повідомив, що Єрмак після відставки продовжує спілкування з деякими високопосадовцями і залишається під охороною. Зокрема, за даними УП, Єрмак нещодавно відвідував секретаря РНБО та ексміністра оборони Рустема Умєрова в його приватному помешканні.

Після цього народний депутат Ярослав Железняк заявив, що ідентифікував людей із супроводу Єрмака, які були зафіксовані у розслідуванні. Депутат стверджував, що це співробітники УДО.

