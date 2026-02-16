- Дата публікації
Чи є державна охорона в ексголови ОП Єрмака: в УДО відповіли
В УДО «відхрестилися» від чуток, що забезпечують охорону ексочільника ОП Єрмака.
В Управлінні державної охорони (УДО) запевнили, що не здійснюють охорону колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь УДО журналістам видання.
«Державна охорона щодо Андрія Єрмака Управлінням державної охорони України не здійснюється», — повідомили у відомстві у відповідь на інформаційний запит.
Схожий запит до УДО подав і Центр протидії корупції.
«Ми поцікавились, чи здійснюється наразі УДО забезпечення особистої охорони Єрмака, а також про обсяг бюджетних коштів, витрачених на його охорону вже після звільнення. Водночас в УДО нам відповіли, що державна охорона щодо Єрмака не здійснюється», — йдеться в повідомленні Центру протидії корупції.
В УДО додали, що інформація стосовно обсягу фінансування та рішення, на підставі якого здійснюється забезпечення безпеки Єрмака, у них відсутня.
Натомість народний депутат Ярослав Железняк поскаржився, що відповіді від УДО на свій депутатський запит не отримав.
Нагадаємо, 6 лютого журналіст-розслідувач видання «Українська правда» Михайло Ткач повідомив, що Єрмак після відставки продовжує спілкування з деякими високопосадовцями і залишається під охороною. Зокрема, за даними УП, Єрмак нещодавно відвідував секретаря РНБО та ексміністра оборони Рустема Умєрова в його приватному помешканні.
Після цього народний депутат Ярослав Железняк заявив, що ідентифікував людей із супроводу Єрмака, які були зафіксовані у розслідуванні. Депутат стверджував, що це співробітники УДО.