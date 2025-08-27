Чи є гріхом доношувати речі померлих: священник відповів

Олексій Філюк

Реклама

Одіозний священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив забобон, чи можна носити одяг, який належав померлому.

Про це священник розповів у своєму Іnstagram.

«Я, як іду в той магазин, що називається „гуманітарка“ (секонд-хенд — Ред.), то я не питаюся, що в тому одязі — хтось умер чи не умер, я беру і купляю, що мені подобається. Багато людей люблять купляти речі з секонд-хенду. А якщо добра футболка у мого діда була чи якісь файні черевики, то чого їх не носити? Звичайно, що можна носити одяг, що воно має одне з другим? Людина померла, лишилися речі, ну якщо ви брезгуєте речами померлого, то відмовтеся від земельних ділянок померлого, від квартир померлого, від усього, що він мав», — зазначив Філюк.

Реклама

Він зауважив, що інколи навпаки: одяг померлого — це єдине, що залишається у близьких від людини, яку вони втратили.

«Навпаки, у мами, у якої загинув син, то та футболка найрідніша й найтепліша, і найтепліша до тіла, бо то її синочок носив. Тому носити одяг померлого — це не щось погане, це нормально. Ми не маємо бути марнотратниками, ми маємо носити одяг, який залишився навіть після померлих», — зазначив священник.

На його думку, якщо ви не хочете носити такий одяг або він вам не потрібен, то його можна подарувати комусь, хто потребує.

Раніше Олексій Філюк розповів, чи можна після похорону прибирати в тій хаті, де був померлий. Також він розповів, чи обов’язково на похороні цілувати покійника.