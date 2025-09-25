ТСН у соціальних мережах

Чи є гріхом переховуватися від ТЦК: священник Філюк відповів і пояснив, чому сам не воює

Відомий священник-блогер Олексій Філюк висловився про ухилянтів.

«Ховатися від ТЦК — це гріх?»: священник-блогер дав неочікувану відповідь

Одіозний священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив, чи є гріхом для чоловіка бути ухилянтом і переховуватися від ТЦК.

Про це він сказав у розмові з журналістами «Тернопіль 1».

«Захищати Батьківщину — це твій обов’язок. Ховатися — це ненормально. Але для людей це… у кожного своя думка», — зазначив священник.

У коментарях Філюка запитали, чому він сам не на фронті. Священник відповів, що має законне право на відстрочку.

Як відомо, він усиновив чотирьох дітей з дитбудинків.

У коментарях уточнили, що з чотирьох його всиновлених дітей — двоє вже повнолітні. Проте зауважимо, що не підлягають призову по мобілізації особи-усиновлювачі, які утримують хоча б одну дитину віком до 18 років, яка до моменту усиновлення мала статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Раніше Олексій Філюк пояснив, чи є гріхом «здавати» родичів до ТЦК.

