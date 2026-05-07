Чи є насправді перемир'я на фронті: у ЗСУ дали чітку відповідь

Жодного перемир’я на фронті наразі немає. Російська сторона не погодилася на припинення бойових дій.

Про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі «Ми Україна».

Він наголосив, що Україна продовжує діяти в межах оборонної операції та самостійно визначає способи реагування на агресію противника, відповідно до ситуації на полі бою.

«Реагуємо ми на агресію ворога доволі стандартно — знищуючи його сили та атакувальний потенціал», — додав він.

Як зазначалося раніше, в Україні з опівночі 6 травня розпочав діяти режим тиші, про який раніше оголосив президент Володимир Зеленський. Київ заявляє, що готовий діяти дзеркально, але подальший розвиток подій залежить від реакції Росії. Влада наголошує, що Україна уважно стежить за ситуацією на фронті та оцінює, чи дотримуватиметься Москва припинення бойових дій. У разі порушень українська сторона залишає за собою право реагувати відповідно до ситуації.

