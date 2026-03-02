Чи є невживання фемінітивів порушенням: у Нацкомісії пояснили

Українська мова / © Credits

Використання фемінітивів в українській мові не є обов’язковим, а їхня відсутність у мовленні не суперечить нормам «Українського правопису».

Про це повідомила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Юлія Чернобров у коментарі «Укрінформу».

За її словами, правопис лише надає інструментарій для творення таких слів, але не зобов’язує їх вживати.

«Український правопис не вимагає обов’язкового утворення іменників на позначення осіб жіночої статі. Український правопис у частині 4 параграфа 32 тільки наводить перелік суфіксів, які можуть брати участь у творенні таких іменників», — пояснила Чернобров.

Вона підкреслила, що невживання фемінітивів не вважається порушенням стандарту державної мови.

