Чи є носіння кастету злочином: що вирішив Верховний суд

Чи можна носити у кишені кастет / © weaponcollector.blogspot.com

Верховний Суд ухвалив рішення у справі 21-річного хлопця, якого засудили за носіння кастета.

То чи можна носити кастет просто у кишені і чи є це злочином, пояснює «Судово-юридична газета».

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнали винуватим особу у носінні кастета без передбаченого законом дозволу.

Захист підсудного наполягав: предмет, який став підставою для обвинувачення, був придбаний в інтернет-магазині як брелок для ключів, а не як зброя.

Сам засуджений пояснював, що придбав брелок у вигляді кастета в Інтернеті як прикрасу для ключів і не підозрював, що це холодна зброя. Хлопець стверджував, що використовував його тільки як брелок для носіння ключів і не збирався ним нікого лупцювати. Вказане обвинувачуваний підтвердив зображенням з мобільного телефона, з якого вбачається, що в інтернет-магазині подарунків було придбано брелок на два пальці «Склобій».

Адвокат також звертав увагу на особу підзахисного:

Лше 21 рік,

відсутність судимостей,

позитивні характеристики,

медик,

перше притягнення до кримінальної відповідальності.

На думку захисту, навіть за формальної наявності ознак злочину, вчинок є малозначним і не становить суспільної небезпеки. Проте поліція та суд першої інстанції розцінили предмет як холодну зброю, а дії хлопця — як кримінальне правопорушення (ч. 2 ст. 263 КК).

Своєю чергою Касаційний кримінальний суд зауважив, що апеляційна інстанція належним чином не обґрунтувала відмову в задоволенні скарги захисту та фактично лише погодилася з висновками суду першої інстанції щодо доведеності вини.

Також зазначено, що умисел про злочин не може презюмуватися лише з факту володіння певним предметом. Потрібно довести, що особа знала про його правову природу.

Водночас, суд нагадав про кримінальну відповідальність за носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Тому суд відправив справу на новий розгляд, щоб розібратися: чи був у діях хлопця реальний кримінальний намір, чи він став жертвою неоднозначного маркетингу інтернет-магазинів.

