Чи є росіяни в центрі Куп'янська: РНБО розставила крапки над "і"

Харківська область / © ТСН.ua

У РНБО сказали, чи є окупанти в центрі Куп’янська. Там запевняють: російських військ станом на сьогодні, 18 вересня, там немає.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Росіян у центрі Купʼянська станом на зараз немає. Важкі бої за Купʼянськ тривають», — констатував він.

Раніше в Мережі почала ширитися інформація про те, що російські окупанти дісталися центру Куп’янська і там тривають бої. Однак це не відповідає дійсності. Мета дезінформації — посіяти паніку серед людей. Насправді ж українські захисники ведуть операцію із блокування та знищення диверсійних груп росіян, яким вдалося проникнути на околиці міста.

Як стало відомо, ЗСУ пошкодили та затопили газопровідну трубу, якою росіяни переправляли своїх солдатів до міста, тож тепер диверсанти намагаються перетинати річку Оскіл на плотах і човнах.

«Інформація про бойові дії в центрі міста не відповідає дійсності. Окупанти діють на півночі Куп’янська, куди їм вдалося інфільтруватися з районів населених пунктів Радьківка та Голубівка», — наголосив спікер ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський.

Нагадаємо, що армія РФ нещодавно просунулася у Куп’янську Харківської області, а також поблизу ще двох населених пунктів.

«Ворог просунувся у Куп’янську, поблизу Голубівки та Новоіванівки», — пишуть аналітики DeepState.