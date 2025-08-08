Чи є ризик повторної окупації Херсона: що каже очільник МВА

Херсонщина потерпає від щоденних ударів РФ / © Getty Images

Російські війська навряд чи зможуть здійснити десантну операцію в межах херсонського мікрорайону Корабел.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Шанько відповів на питання, чи є загроза наступу РФ на Херсон. Посадовець зауважив, що не може коментувати військові справи, але він цього не очікує, оскільки місцевість перебуває на відстані кілометрів від фронту.

«Херсон розташований на відстані 2-4 кілометри від лінії ведення бойових дій. Тут безпекова ситуація динамічна й може постійно змінюватися як в гірший бік, так і в кращий для нас. Але казати, що руйнування мосту надасть ворогу перевагу — не можу», — уточнив він.

Удари по єдиному мосту через річку Кошову почались тиждень тому: причина ударів — терор цивільних.

«Це свідома практика терору цивільних, щоб посіяти паніку серед людей. Логіку дій військових Російської Федерації пояснити дуже важко тому, що вони постійно стріляють куди попало, чим попало. Їм все одно, куди влучать, аби завдати більше страждань», — додав він.

Нагадаємо, російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій, намагаючись посилити тиск на Херсон. Збройні сили РФ систематично обстрілюють місто, зосереджуючи особливу увагу на мосту через річку Кошова, який з’єднує основну частину Херсона з районом Корабел. Окупанти мають намір ізолювати цей район від решти міста.

Російська авіація атакувала місто увечері, 2 серпня: скинули дві керовані авіабомби. Вони серйозно пошкодили автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Наступного дня, 3 серпня, російські військові знову атакували Херсон з авіації.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що були зафіксовані кілька влучань по Острівському мосту. Через пошкодження рух ним ускладнений, але можливий.

Унаслідок авіаудару ускладнена логістика. Через це до «Острова» поки що складно буде завезти продовольство та інше. Крім цього, також пошкоджено газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без «блакитного палива».

Паралельно з обстрілами інфраструктури російські дрони тероризують мирне населення. Оператори безпілотників переслідують цивільних, знімають атаки на відео й публікують ці кадри у своїх Телеграм-каналах.