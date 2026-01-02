Чи є шанси завершити війну в Україні 2026 року: Politico оцінило ймовірність

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Американське видання Politico проаналізувало ключові глобальні сценарії на 2026 рік і виставило на них своєрідні «ставки».

Про це пише Рolitico в аналітичній статті.

Зазначається, що прогноз для України виглядає стриманим: шанси на те, що зусилля президента США Дональда Трампа принесуть мир, оцінюють лише як 4 до 1. Попри економічний тиск, Кремль продовжує тримати жорстку позицію. А сам президент США дедалі більше дратується через те, що Москва навмисно затягує переговори. Поки що довга війна вигідна Путіну, хоча цей баланс залишається хитким через внутрішні проблеми Росії та обмежені ресурси України.

Реклама

Крім українського питання, аналітики пророкують серйозні потрясіння у світових фінансах. Найвищу ймовірність — 5 до 1 — має масштабна криза на ринку облігацій. Також під ударом опиниться сектор «тіньових банків» (інвестфондів та приватних кредиторів), де ризик масштабного збою оцінюють як 3 до 1. Це може стати справжнім іспитом для світової економіки, яка й так перебуває під тиском геополітичної нестабільності.

На політичній арені Politico очікує на збереження статусу-кво у складних регіонах. Беньямін Нетаньягу має високі шанси залишитися при владі в Ізраїлі. А Віктор Орбан, попри опір опозиції та економічні труднощі, ймовірно, знову виграє вибори в Угорщині. У самих Штатах прогнозують «розділену» владу: демократи мають хороші шанси відбити Палату представників, тоді як Сенат, швидше за все, залишиться під контролем республіканців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що попри величезні втрати російської армії за скромного просування на фронті президент РФ Володимир Путін не відмовиться від своєї кінцевої мети — повернути Україну до орбіти впливу Москви.

Також український та американський історик Сергій Плохій вважає, що господар Кремля не відмовиться від продовження війни, а кризова ситуація в економіці Росії може ще більше посилити його бажання воювати.