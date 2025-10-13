Чи є у Росії зброя для протидії "Томагавкам": відповідь авіаексперта

© Associated Press

Зброю, якою Росія могла протистояти ракетам Tomahawk, вона відправила в Крим. Там це успішно «утилізовано» Силами оборони.

Про це в ефірі «Еспресо» сказав заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаексперт Анатолій Храпчинський.

«Росія все, що могла протистояти Tomahawk, відправили в Крим, де було утилізовано силами оборони. Тому, в принципі, система протиповітряної оборони Російської Федерації — це є швейцарський сир, який дозволяє нам активно працювати і використовувати ці дірки для того, щоб наносити удари по важливих об’єктах», — наголосив він.

Він додав, що Росія тривалий час розгортає систему протидії дронам. І, звісно, що давно не перевіряли свої спроможності систем протиракетного захисту.

Також Храпчинський акцентував, що швидкість виявлення та перехоплення ракети залежить від різних засобів ППО, якими має бути насичений регіон. У Москві та Санкт-Петербург зараз активно займаються цим питанням, щоб унемодливити застосування зброї Україною.

«Знову ж таки, „Томагавк“ — доволі цікава ракета, яка може змінювати точку призначення. Це допомагає обійти системи ППО», — завершив авіаексперт.

Раніше експерт спрогнозував, коли Україні можуть передати ракети «Томагавк». Є вірогідність, що це станеться до Нового року. Щобільше, українці можуть дізнатися про те, що США надали ракети вже коли їх почнуть використовувати на практиці. Так було з комплексами «Петріот».

«Тому сподіваємося, що це рішення вже прийняте і що в найближчі місяці, до нового року ці ракети мають бути вже у нас. Сподіваємось», — додав військовий аналітик.