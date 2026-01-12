Чи є загроза лавин у Карпатах: синоптикиня оцінила небезпеку

Снігова лавина в горах / © МВС

У Карпатах у розпалі гірськолижний сезон, але засніжені схили завжди становлять певні ризики. Речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи є наразі передумови для небезпечного сходження лавин.

Про це вона сказала в інтерв’ю «24 Каналу».

Сходження лавин є типовим явищем для гірських районів із рясним сніговим покривом. За словами Птухи, формування лавин часто пов’язане з коливаннями температури в горах.

«Нині в регіоні Карпат спостерігається досить рівномірне зниження температури. Там утворюється сніговий покрив, сама температура знизилася», — зазначила речниця Укргідрометцентру.

Вона також підкреслила, що гідрологи постійно моніторять ситуацію та завчасно інформують про можливу лавинну небезпеку. Ситуація в горах змінюється залежно від погодних умов і є дуже ситуативною, тож актуальні попередження варто відстежувати на офіційному сайті Укргідрометцентру.

Наразі ж у гірських районах очікуються сприятливі погодні умови, тому ризик сходження лавин оцінюється як низький.

Нагадаємо, на дорогах Івано-Франківщини через потужні снігопади утворилися замети заввишки у зріст людини, які спецтехніка буквально «прогризала» для відновлення сполучення. Найскладніша ситуація спостерігалася на автотрасі Р-24 «Татарів — Кам’янець-Подільський», де на ділянці 134–170 км через снігові тунелі тимчасово обмежували рух. Патрульна поліція супроводжувала дорожню техніку та визволяла водіїв із пасток.