Чи є загроза тотального блекауту: експерт розповів, чого чекати на Новий Рік

Блекаут

Реклама

Щоденні масовані атаки Росії завдають відчутних ударів по енергетиці. Головна мета Кремля очевидна — створити нестерпні умови для життя цивільного населення взимку.

Про це в коментарі виданню «Телеграф» розповів експерт з житлово-комунального господарства та засновник ГО «Спілка споживачів комунальних послуг» Олег Попенко.

Чи можливий тотальний блекаут

За словами фахівця, попри складну ситуацію, енергетична система країни демонструє стійкість. Зокрема, Україна має певні запаси блакитного палива, яких має вистачити для проходження зимового піка.

Реклама

«Я б не говорив так категорично. Розрахунок був, що на січень газу повинно вистачити при таких температурних режимах. Щоб залишитися без газу, потрібен дуже серйозний удар по газовій інфраструктурі в певних регіонах. Це дуже складно зробити», — заспокоїв Попенко.

Отже, ймовірність того, що вся країна одночасно залишиться без газу, води та тепла саме на новорічні свята, експерт оцінює як низьку.

Яка реальна загроза

Водночас Попенко застерігає: розслаблятися зарано. Хоча загальнонаціональний колапс малоймовірний, ворог цілком здатний «вибити» світло і тепло в окремих областях або районах. Росіяни прицільно б’ють по вузлах розподілу, що створює реальну небезпеку локальних гуманітарних катастроф.

Як приклад експерт навів нещодавню ситуацію на заході країни, де наслідки атак були вельми серйозними.

Реклама

«Наприклад, Тернопільська, Рівненська і Хмельницька області три дні тому повністю залишилися без електрики, а відповідно, певні будинки — без тепла і гарячої води», — нагадав Попенко.

Експерт наголошує: ризик залишитися без комунальних послуг в окремих регіонах є цілком реальним, тому українцям варто бути готовими до будь-яких сценаріїв та мати план дій на випадок тривалих відключень.

Нагадаємо, ТСН.ua розповідав, як святкувати Новий рік без світла: як святкувати, якщо електрика подаватиметься за графіком або буде блекаут.