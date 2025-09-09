Чи є наразі загроза відключень світла: в Міненерго відповіли

Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

В «Укренерго» повідомили, в якому стані українська енергосистема після ударів РФ. Наразі відключення світла не прогнозуються.

Про це повідомили в Міненерго.

У відомстві запевнили, що застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Реклама

«Станом на 9 вересня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено», — акцентували у Міненерго.

Також фахівці інтенсивно готують енергетичне обладнання до нового опалювального сезону.

«Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», — завершили у міністерстві.

Раніше експерт запевнив, що в Україні не буде блекаутів. Можливі лише аварійні відключення світла.

Реклама

В Україні не буде блекаутів — можливі лише тимчасові аварійні відключення світла.

Наразі у нас є запас потужності, обладнання та можливостей для передачі й розподілу електроенергії.

“Блекаут означає неможливість відновлення після збою. А у нас енергетики знають, що робити. І про це каже пан Коваленко (гендиректор YASNO Сергій Коваленко — ред), про це кажуть керівники всіх енергетичних компаній. Є запас потужності, є запас особливо вразливого обладнання. Є запас потужностей передачі і розподілу», — підсумував експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.