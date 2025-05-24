Джон Болтон / © Reuters

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Білорусь може стати ще однією загрозою для України. РБ — це плацдарм Путіна для наступу.

Про це сказав радник з національної безпеки президента США Трампа у 2018-2019 роках Джон Болтон в інтерв’ю для LIGA.net.

«Зважаючи на географічне розташування Білорусі, вона може стати ще однією загрозою для України, залежно від того, як протягом літа розвиватимуться переговори та політична ситуація, оскільки Путін не виявив жодного інтересу до припинення вогню», — зазначив він.

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Болтон також вважає, навчання, які проводить Білорусь, — це спроба залякати Європу.

«Я думаю, це, безумовно, спроба залякати європейців. Мені здається, що з огляду на інавгурацію Трампа і, на мою думку, успішну маніпуляцію ним з боку Путіна у поєднанні з переговорами про припинення вогню, які, наскільки я бачу, взагалі не просунулися, європейці намагалися підтримати Україну», — додав він.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув новими погрозами. У диктатора заявили про «зростання напруженості» на кордоні з Україною, розпочали «перевірку» військових частин і пригрозили ядерною зброєю.

Заступник командувача ССО з ідеологічної роботи ЗС Білорусі заявив, що Україна нібито стягує війська до кордону та намагається «втягнути країну у війну».

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Зі слів експерта Олега Жданова, сьогодні білоруська армія нараховує всього 45 тисяч військовослужбовців, а Міністерство оборони — 60 тисяч.

«Особливо нічим там лякати. Я думаю, що вони не готові для такої масштабної війни, де такі м’ясорубки, як у нас тут відбуваються — навряд чи. Тим більше, що білоруське суспільство теж спостерігає. У них Інтернет ніхто не закривав. Вони бачать, що коїться в Україні», — каже Олег Жданов.

Тим часом Україна продовжує укріплювати весь кордон з Білоруссю, щоби підготуватися до будь-якого можливого розвитку подій.