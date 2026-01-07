Чи заберуть авто за ухилення від мобілізації: юрист пояснив реальні загрози

ТЦК / © ТСН

Багато українців побоюються, що за ігнорування повісток або порушення правил військового обліку у них можуть відібрати транспортні засоби. Проте законодавство має чіткі розмежування між обмеженням прав та конфіскацією майна.

Про це розповів правознавець та адвокат Роман Сімутін для «Телеграф».

За словами юриста, поширені страхи щодо примусового вилучення автомобілів через ухилення від призову є перебільшеними. Законодавство не передбачає автоматичної конфіскації транспортного засобу за сам факт неявки до ТЦК.

Натомість існує інший механізм впливу — тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом.

Адвокат наголошує на ключових моментах:

ТЦК не має повноважень самостійно забирати водійські права чи авто.

Обмеження на керування може накласти виключно суд.

Це не позбавлення прав назавжди, а тимчасова заборона сідати за кермо.

На практиці реалізувати таку процедуру вкрай складно. Судових рішень щодо обмеження права керування через ухилення від мобілізації наразі небагато, оскільки процес доведення провини та необхідності такого заходу є юридично складним.

Коли можлива реальна конфіскація

Сімутін пояснив, що конфіскація автомобіля — це зовсім інша юридична процедура, яка застосовується у випадках, не пов’язаних напряму з адміністративними порушеннями мобілізаційного законодавства.

Вилучення майна (автомобіля) можливе лише у разі вчинення злочинів із матеріальним складником, де закон прямо передбачає таку санкцію. Ухилення від мобілізації до переліку таких злочинів не належить.

Чи заберуть авто за несплату штрафу від ТЦК

Ще одне побоювання водіїв стосується можливості продажу авто для погашення великих штрафів від ТЦК. Експерт заспокоює: навіть якщо на військовозобов’язаного накладено штраф у розмірі, наприклад, 100 тисяч гривень, а його автомобіль коштує значно дорожче (наприклад, мільйон), виконавча служба не буде вилучати машину для продажу на аукціоні.

Такі дії суперечать принципам співмірності та справедливості, тому на практиці не застосовуються.

