Чи заберуть бронювання у критичних підприємств: в Раді відповіли

Бронювання / © ТСН.ua

Реклама

В Україні останнім часом поширюється інформація про можливе скасування бронювання для підприємств, які не залучені безпосередньо до оборонно-промислового комплексу (ОПК). Проте ці чутки не відповідають дійсності.

Про це розповіла голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі «Вечір.LIVE».

Шуляк наголосила, що питання про скасування статусу критичності для цивільних підприємств є безпідставним. Поширені тези про те, що право на бронювання працівників збережеться виключно за оборонними підприємствами, вона назвала неправдою.

Реклама

«А стосовно броні, я вже чула такі питання стосовно того, що буде скасоване бронювання для підприємств, які сьогодні мають цей статус критичності, що будуть бронювати лише працівників оборонно-промислового комплексу. Це все неправда», — підкреслила Шуляк.

За її словами, чинна система бронювання продовжує функціонувати, а підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни, зберігають свій статус.

Шуляк зауважила, що перед державою стоїть величезний обсяг робіт, які неможливо виконати без заброньованих фахівців цивільних галузей. Йдеться насамперед про забезпечення базових потреб населення та стійкість громад у складних умовах.

«Бронювання залишається, критичні підприємства залишаються. У нас попереду дуже багато робіт, які пов’язані, наприклад, з роботою тих же самих комунальних служб. Дуже багато робіт, які пов’язані з тим, щоб готувати країну до нового опалювального сезону», — пояснила народна депутатка.

Реклама

Вона додала, що президент України щотижня проводить наради щодо планів стійкості у різних областях. Ці плани безпосередньо стосуються будівництва укриттів, захисту енергооб’єктів та впровадження розподіленої генерації. Виконання цих завдань лежить на плечах фахівців, які мають бути захищені від мобілізації для виконання своєї роботи.

На завершення Шуляк закликала не піддаватися паніці та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Вона запевнила, що люди, які наразі мають бронь та виконують критично важливі функції, продовжуватимуть свою діяльність.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, стало відомо, чи заберуть відстрочку у студентів після 25 років. Зазначається, що студенти 25+ збережуть відстрочку від мобілізації, якщо не порушать принцип послідовності здобуття освіти.

Також раніше юристи пояснили, що робити, якщо громадянина незаконно поставили на військовий облік. Важливо, що у такому випадку військовозобов’язаний має повне право оскаржити це рішення.

Реклама

Новини партнерів