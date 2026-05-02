Чи заберуть відстрочку у студентів після 25 років: відповідь юристів

Студенти після 25 років збережуть відстрочку від мобілізації, якщо не порушать принцип послідовності здобуття освіти.

Про це повідомляють юристи на спеціалізованому порталі «Юристи.UA».

Експерти нагадали, що законопроєкт 13634-1, який передбачав скасування відстрочки від мобілізації для студентів віком від 25 років, досі не ухвалено. Тому якщо ви вступите на магістратуру після 25 років та не буде порушення послідовності здобуття освіти, то зможете оформити відстрочку.

«У свої 25 років особа чоловічої статі може навчатись у магістратурі, як також отримувати бронювання. І так, це дає право на відстрочку від мобілізації. Ніяких змін у законодавстві з цього приводу наразі немає», — відповів адвокат Юрій Айвазян.

