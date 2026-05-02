Чи заблокують Telegram в Україні: експерт відповів, як закон вплине на людей

В Україні планують посилити контроль над популярними месенджерами, прикриваючись регулюванням соціальних платформ. Експерт з кібербезпеки попереджає, що обмеження анонімності призведе виключно до посилення цензури.

Про це в етері телеканалу «Київ 24» заявив експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

За словами експерта, українські законодавці намагаються зменшити рівень анонімності для різноманітних соціальних платформ. Фахівець наголошує, що цей процес виходить далеко за межі одного додатку.

«Це буде не про боротьбу з „Телеграмом“. Тому що ті самі вимоги можна буде застосувати і до Signal, WhatsApp, Viber та всіх інших популярних в Україні месенджерів», — зауважив Корсун.

Кіберексперт переконаний, що новий закон стане зручним інструментом впливу, який передбачає додаткові вимоги до всіх месенджерів. Проте застосовуватимуть ці норми, найімовірніше, не до всіх платформ однаково.

«Застосування його може бути вибірковим. І не факт, що будуть боротися саме з „Телеграмом“. Будуть боротися з тими месенджерами, які не йдуть назустріч, які не виконують вимоги», — сказав фахівець.

Що зміниться для пересічних українців

Відповідаючи на запитання щодо можливих наслідків для звичайних користувачів Telegram, Корсун висловив думку, що пересічний громадянин навряд чи помітить кардинальні зміни. Повного блокування платформи експерт не прогнозує.

«Забороняти, блокувати його не можуть, і тому не будуть, відповідно. Заборонити в державних установах — це в найгіршому випадку. Тому це пересічних людей, користувачів аж ніяк не торкнеться», — запевнив Корсун.

Водночас фахівець висловив сумніви, що відповідний скандальний закон узагалі буде ухвалено в українському парламенті. Проте він вкотре підкреслив головну небезпеку таких ініціатив:

«Зменшення анонімності — це прямо означає збільшення цензури», — резюмував експерт з кібербезпеки.

Заборона Telegram в Україні — останні новини

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук наголошувала щодо врегулювання діяльності Telegram, що проблема полягає не в самій платформі, а в анонімності, яку ворог використовує для вербування людей та координації злочинів.

За її словами, небезпечні телеграм-канали мають бути деанонімізовані та верифіковані, щоб спецслужби могли контролювати загрози.

Водночас вона підкреслила, що про заборону Telegram чи обмеження свободи слова не йдеться — обмеження стосуватимуться лише питань безпеки.

Також, Верховна Рада готується розглянути законопроєкт №11115, який передбачає врегулювання діяльності Telegram та інших цифрових платформ в Україні.

Автор ініціативи народний депутат Микола Княжицький наголошував, що такі сервіси активно використовуються російськими спецслужбами для вербування українців, координації диверсій, поширення фейків та інших злочинів.

