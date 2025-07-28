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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чи заборонять російськомовні пісні в Україні: заява мовної омбудсменки

Мовна омбудсменка закликала врегулювати питання виконання пісень російською на публіці.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чи заборонять російськомовні пісні в Україні: заява мовної омбудсменки

Нова мовна омбудсменка Івановська зробила заяву про російську мову в Україні

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступила з ініціативою законодавчого врегулювання публічного виконання пісень російською мовою. Вона наголосила, що в умовах повномасштабної війни це питання набуває особливої актуальності, адже російськомовний репертуар у публічному просторі викликає сильне несприйняття в українському суспільстві.

Про це заявила Олена Івановська.

Чинне законодавство не забороняє використання інших мов під час культурних заходів, якщо це не суперечить іншим нормам. Проте, за словами Івановської, у час, коли українці борються не лише за територіальну цілісність, а й за національну ідентичність, сцена й вулиця мають звучати українською.

В окремих містах, таких як Київ і Тернопіль, місцева влада вже запровадила заборону на публічне виконання пісень російською. Проте така ініціатива поки що не має загальнодержавного правового підґрунтя і не супроводжується санкціями.

«Необхідне чітке правове регулювання цього питання, щоб забезпечити юридичну визначеність для органів місцевого самоврядування, організаторів заходів і виконавців», — підкреслила мовна омбудсменка.

Нагадаємо, Україна толерантно ставитиметься до мов усіх національних меншин, але пріоритетом буде формування україномовного простору, про що раніше заявляла Івановська.

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