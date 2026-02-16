Чи заборонять смартфони в українських школах: міністр освіти відповів на важливе питання

Смартфон / © Pixabay

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що питання повної заборони смартфонів у школах України не є в пріоритеті Міністерства освіти і науки і наразі не планується як законодавчий крок.

Про це він сказав під час ефіру програми «Рандеву з Яніною Соколовою» на «5 каналі», відповідаючи на питання про можливий контроль над використанням мобільних телефонів під час уроків.

За словами Лісового, тема гаджетів у школах активно обговорюється, і існують різні практики у світі. Наприклад, у деяких країнах телефони зберігають у спеціальних боксах під час уроків чи в локерах, дозволяючи користуватися ними лише на перервах. Такий формат, на його думку, може допомогти учням краще фокусуватися на навчанні.

Він зазначив, що окремі школи в Україні вже можуть самостійно впроваджувати власні правила щодо мобільних пристроїв, узгодивши це з батьками та учнями. Але загальнонаціональної заборони наразі не передбачається.

На цей час в Україні немає єдиного законодавчого обмеження на використання смартфонів у школах, і питання регулювання залишається на розсуд кожного навчального закладу.

