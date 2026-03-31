Чи заборонять Telegram в Україні: в Раді відповіли чого очікувати користувачам

Telegram / © pixabay.com

В Україні тривають дискусії щодо врегулювання діяльності популярного месенджера Telegram. Держава не планує запроваджувати тотальні обмеження для пересічних громадян, проте офіційні структури можуть покинути платформу, якщо її адміністрація не піде на співпрацю.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За словами депутата, Україна наразі не розглядає механізм прямого блокування месенджера для всіх користувачів. Проте процедура введення санкцій через Раду національної безпеки і оборони залишається чинною для сервісів, чий зв’язок із агресором буде доведено.

«У нас можуть бути санкції Ради безпеки по соціальних мережах чи месенджерах, які належать країні-агресору. Така процедура є», — підкреслив Юрчишин.

Він зауважив, що санкційні заходи можливі лише у тому разі, якщо буде офіційно підтверджено співпрацю платформи з державою-окупантом.

Головною претензією української влади до Telegram є анонімність його власників та відсутність зворотного зв’язку для правоохоронних органів. Новий законопроєкт має на меті зобов’язати соціальні мережі розкривати структуру своєї власності.

Крім того, важливою умовою є відкриття офіційних офісів платформ на території України. Це необхідно для оперативного реагування на злочини, що вчиняються за допомогою месенджерів.

Які наслідки для держави та приватних осіб

Якщо адміністрація Telegram проігнорує вимоги українського законодавства, месенджер чекає ізоляція від офіційного державного сектору. У такому разі державні інституції просто перестануть використовувати цю платформу для комунікації.

«А якщо мережа цього не робить, то єдине обмеження, яке її чекає, — це вихід всіх офіційних інституцій з цієї мережі. Та оголошення показують, що вона недоброчесна», — пояснив голова комітету.

Водночас Юрчишин запевнив, що звичайні користувачі не відчують прямих заборон.

«Для приватних користувачів взагалі обмежень не буде. Просто там не буде державних послуг», — підсумував посадовець.

Блокування Telegram в Україні — останні новини:

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук наголошувала щодо врегулювання діяльності Telegram, що проблема полягає не в самій платформі, а в анонімності, яку ворог використовує для вербування людей та координації злочинів.

За її словами, небезпечні телеграм-канали мають бути деанонімізовані та верифіковані, щоб спецслужби могли контролювати загрози.

Водночас вона підкреслила, що про заборону Telegram чи обмеження свободи слова не йдеться — обмеження стосуватимуться лише питань безпеки.

Також, Верховна Рада готується розглянути законопроєкт №11115, який передбачає врегулювання діяльності Telegram та інших цифрових платформ в Україні.

Автор ініціативи, народний депутат Микола Княжицький, наголошував, що такі сервіси активно використовуються російськими спецслужбами для вербування українців, координації диверсій, поширення фейків та інших злочинів.

За його словами, законопроєкт не передбачає заборони месенджерів чи цензури, а спрямований на запровадження відповідальності платформ. Зокрема, йдеться про розкриття власників, співпрацю з українськими органами та оперативне реагування на загрози.

У разі порушень передбачені санкції — від штрафів до обмеження використання платформ у державному секторі. Ініціатор також зазначав, що документ узгоджується з європейськими підходами та спрямований насамперед на підвищення безпеки.