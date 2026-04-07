Чи забиратимуть в українців квартири за борги: нардепи проголосували за новий закон

Борги

В Україні запрацює автоматизований механізм стягнення заборгованостей, що передбачає миттєве блокування будь-яких операцій із відчуження чи перереєстрації майна боржника. Головною перевагою системи є автоматичне скасування всіх санкцій одразу після виплати боргу, що позбавляє громадян необхідності особисто звертатися до держустанов. Водночас чинні правила щодо недоторканності єдиного житла залишаються незмінними.

Про це йдеться у законопроєкті №14005, який 7 квітня 2026 року нардепи ухвалили у другому читанні та вцілому кількістю 250 голосів. Попри гучні заяви у публічному просторі, новий закон не вводить нових норм щодо вилучення або продажу єдиного житла. Правила залишаються такими самими, як і раніше. Рішення про стягнення можливе лише за наявності судового рішення, застосовується у виняткових випадках та регулюється чинним законодавством, пише Oboz.ua.

Зазначається що головна ідея змін — зробити процес стягнення боргів більш прозорим, автоматизованим і менш залежним від людського фактору. Новий закон фактично запускає цифрову модель виконавчого провадження. За словами урядолвців, в її основі лежить інтеграція різних державних і фінансових систем, які працюватимуть як єдиний механізм, йдеться про:

синхронізацію виконавчої служби з державними реєстрами;

обмін даними з банками та платіжними системами;

інтеграцію з базами МВС та нотаріусів.

Інформація про боржника буде автоматично доступна всім ключовим установам, які здійснюють реєстраційні або фінансові операції. Відтепер запрацює автоматичне обмеження на розпорядження майном боржника. Як тільки людину вносять до Єдиного реєстру боржників:

нотаріуси не зможуть посвідчити угоди купівлі-продажу чи дарування;

банки блокуватимуть підозрілі фінансові операції, спрямовані на уникнення стягнення;

сервіси МВС не дозволять переоформити транспорт.

Фактично людина зможе користуватися своїм майном, але не зможе його продати, подарувати чи переписати на іншу особу до повного погашення боргу. Ще одна ключова зміна — відсутність необхідності додаткових звернень після погашення боргу. Система працюватиме так:

фіксує надходження коштів;

автоматично підтверджує погашення;

самостійно виключає людину з реєстру боржників;

знімає всі обмеження.

В Україні зростає рівень заборгованості населення, зокрема за комунальні послуги. Водночас стара система стягнення часто була неефективною — боржники могли уникати відповідальності, переписуючи майно або виводячи кошти. Тому новий закон покликаний закрити ці «лазівки».

Нагадаємо, за новий проєкт закону щодо боржників у першому читанні нардепи проголосували 14 грудня 2025 року.