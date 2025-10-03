Чи загрожують Україні блекаути: експерт з енергетики пояснив деталі

Відключення світла

Реклама

В Україні генерації достатньо, але є проблема з розподільчими системами.

Про це сказав директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в етері «КИЇВ24», коментуючи ймовірність відключень світла.

«Парадоксальна ситуація, тому що електрики в цілому зараз вистачає і генераційних спроможностей більш ніж достатньо, як для цієї погоди і цього моменту, а водночас досить суттєва кількість людей не має доступу до електрики через те, що вражені розподільчі мережі», — зазначає директор центру досліджень енергетики.

Реклама

За словами Харченка, регіональні розподільчі мережі не були готові до атак РФ.

«Ворог атакує об’єкти інфраструктури в різних частинах України. Б’є по енергетиці перед опалювальним сезоном. Без світла залишались мешканці Сумщини, Чернігівщини та Одещини. Зокрема, ситуація в енергосистемі на Чернігівщині — критична», — каже він.

Нагадаємо, 2 жовтня Ніжин на Чернігівщині залишився повністю без світла.

А 1 жовтня місто Славутич і частина Чернігівщини були знеструмлені через атаку РФ. Обстріл електропідстанції у Славутичі спричинив критичні стрибки напруги в мережі. Внаслідок цього ЧАЕС опинилася у блекауті, який тривав понад три години.