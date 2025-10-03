ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
1 хв

Чи загрожують Україні блекаути: експерт з енергетики пояснив деталі

За словами Олександра Харченка, регіональні розподільчі мережі не були готові до російських атак.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Відключення світла

Відключення світла

В Україні генерації достатньо, але є проблема з розподільчими системами.

Про це сказав директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в етері «КИЇВ24», коментуючи ймовірність відключень світла.

«Парадоксальна ситуація, тому що електрики в цілому зараз вистачає і генераційних спроможностей більш ніж достатньо, як для цієї погоди і цього моменту, а водночас досить суттєва кількість людей не має доступу до електрики через те, що вражені розподільчі мережі», — зазначає директор центру досліджень енергетики.

За словами Харченка, регіональні розподільчі мережі не були готові до атак РФ.

«Ворог атакує об’єкти інфраструктури в різних частинах України. Б’є по енергетиці перед опалювальним сезоном. Без світла залишались мешканці Сумщини, Чернігівщини та Одещини. Зокрема, ситуація в енергосистемі на Чернігівщині — критична», — каже він.

Нагадаємо, 2 жовтня Ніжин на Чернігівщині залишився повністю без світла.

А 1 жовтня місто Славутич і частина Чернігівщини були знеструмлені через атаку РФ. Обстріл електропідстанції у Славутичі спричинив критичні стрибки напруги в мережі. Внаслідок цього ЧАЕС опинилася у блекауті, який тривав понад три години.

Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie