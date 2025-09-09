ТСН у соціальних мережах

592
1 хв

Чи загрожують Україні блекаути: енергоексперт дав чітку відповідь

За словами експерта Геннадія Рябцева, Україна має запас потужності, вразливого обладнання, а також можливостей для передавання й розподілу електроенергії.

Світлана Несчетна
Відключення світла

Відключення світла

В Україні не буде блекаутів — можливі лише тимчасові аварійні відключення світла.

Про це сказав експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в етері КИЇВ24.

«Аварійні відключення можливі так само, як під час негоди. У липні понад 700 населених пунктів були знеструмлені через шквали та грози. Подібне може повторитися й через обстріли Російської Федерації», — зазначив він.

За словами Рябцева, Україна має запас потужності, вразливого обладнання, а також можливостей для передачі й розподілу електроенергії.

Журналіст зауважив, що можуть бути відключення світла як на годину-дві, так і на 10-15. Потім ми можемо перейти в таку стадію, коли довго будемо без світла.

На що експерт відповів, що такого не буде.

«Ні, в таку стадію ми перейти не можемо. Тому що блекаут означає неможливість відновлення після збою. А у нас енергетики знають, що робити. І про це каже пан Коваленко (гендиректор YASNO Сергій Коваленко — ред), про це кажуть керівники всіх енергетичних компаній. Є запас потужності, є запас особливо вразливого обладнання. Є запас потужностей передачі і розподілу», — підсумував він.

Нагадаємо, у YASNO попередили про важку осінь і порадили запастись ліхтариками та павербанками. Українців просять перевірити резерви електропостачання і ґаджети на випадок відключень цієї осені.

592
