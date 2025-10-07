Чи загрожують Україні тривалі відключення світла та газу: заява Міненерго

Блекаут в Україні / © Getty Images

В Україні сценарії проходження опалювального сезону розроблені з урахуванням усіх викликів. Водночас зарано говорити про можливість тривалих відключень електроенергії та газу для споживачів.

Про це міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила на брифінгу 7 жовтня.

Відключення світла

«Говорити про те, що у нас будуть довготривалі відключення світла, зарано. Ми тримаємо ситуацію під контролем і намагаємося робити все необхідне, щоб цього уникнути», — сказала очільниця Міненерго.

Вона звернула увагу на досвід попередніх років, коли ситуація могла змінюватися щодня. В цьому контексті Гринчук запевнила, що її відомство готове «до різних, в тому числі найгірших варіантів». Водночас там сподіваються, що спільними зусиллями вдасться зберегти стабільність енергосистеми та обійтися без довготривалих відключень світла.

«Я не буду, як більшість експертів перед зимою, прогнозувати, що у нас буде по 10-12-20 годин без світла. Ми це чуємо постійно», — акцентувала міністерка.

Вона додала, що все залежить насамперед від результатів російських атак та від швидкості відновлення.

Відключення газу

Щодо можливих відключень газу, то Гринчук зазначила, що «розглядаються різні сценарії на різні випадки». Вона сподівається, що не доведеться застосовувати найгірші з них.

«Раніше ми графіки відключення газу не застосовували, але використовуючи досвід в електриці, напрацювали їх. Утім, робимо все можливе, щоб не застосовувати такі механізми», — повідомила міністерка енергетики.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російська армія вкотре атакувала енергетику України: через це відключення світла сталися у Сумах, Полтаві та в Чернігівській області.

Зауважимо, напередодні президент України Володимир Зеленський прокоментував готовність до зимових викликів, спричинених атаками РФ. Глава держави запевнив, що Україна забезпечить населення газом, імпортуючи його з-за кордону, оскільки гроші на це є. Проте, він визнав, що прогнозувати ситуацію з електропостачанням «важко».