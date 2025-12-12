Чи загрожують Україні тижневі блекаути: пояснення експерта

Світло

Реклама

Київ та область цієї зими працюватимуть у нинішньому режимі відключень світла — по дві-чотири черги. Багатоденного блекауту не очікується.

Про це в ефірі «Київ24» заявив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Блекаута у Києві і області на тижні не станеться. Ми будемо проходити у тому ж режимі, як зараз, — дві-чотири черги упродовж зими. Протяжність відключень збільшуватиметься відразу після масованої атаки, а потім поступово зменшуватиметься», — пояснив Омельченко.

Реклама

Очікуване найближчими днями похолодання до –3…–4°C, за словами експерта, не становитиме загрози для роботи енергосистеми. Він наголосив, що температура в кілька градусів морозу — не критичний фактор для стабільності електропостачання.

Омельченко зазначив, що найбільші виклики для енергосистеми сьогодні створюють мережеві обмеження.

«Важко передати електричну енергію з атомних станцій для Києва і області. Значна частина генерації — теплова та гідро — знищена. А сам Київ може забезпечити себе електроенергією лише на 20–25%», — наголосив фахівець.

Експерт спростував припущення про штучне обмеження електропостачання певних територій.

Реклама

«Ніхто навмисно не обмежує у постачанні електрики східні регіони, Київ або Одесу. Основний ворог — Росія, яка намагається залишити без світла схід, південь і столицю. Захід України її цікавить набагато менше», — додав Омельченко.

Нагадаємо, щоб уникнути пошкоджень побутової техніки, під час відключень електроенергії варто вимикати потужні прилади з розеток і вмикати їх поступово після відновлення світла. Це допомагає уникнути стрибків напруги та додаткових аварій.