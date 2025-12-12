ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Чи загрожують Україні тижневі блекаути: пояснення експерта

Попри атаки Росії енергосистема витримує.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Світло

Світло

Київ та область цієї зими працюватимуть у нинішньому режимі відключень світла — по дві-чотири черги. Багатоденного блекауту не очікується.

Про це в ефірі «Київ24» заявив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Блекаута у Києві і області на тижні не станеться. Ми будемо проходити у тому ж режимі, як зараз, — дві-чотири черги упродовж зими. Протяжність відключень збільшуватиметься відразу після масованої атаки, а потім поступово зменшуватиметься», — пояснив Омельченко.

Очікуване найближчими днями похолодання до –3…–4°C, за словами експерта, не становитиме загрози для роботи енергосистеми. Він наголосив, що температура в кілька градусів морозу — не критичний фактор для стабільності електропостачання.

Омельченко зазначив, що найбільші виклики для енергосистеми сьогодні створюють мережеві обмеження.

«Важко передати електричну енергію з атомних станцій для Києва і області. Значна частина генерації — теплова та гідро — знищена. А сам Київ може забезпечити себе електроенергією лише на 20–25%», — наголосив фахівець.

Експерт спростував припущення про штучне обмеження електропостачання певних територій.

«Ніхто навмисно не обмежує у постачанні електрики східні регіони, Київ або Одесу. Основний ворог — Росія, яка намагається залишити без світла схід, південь і столицю. Захід України її цікавить набагато менше», — додав Омельченко.

Нагадаємо, щоб уникнути пошкоджень побутової техніки, під час відключень електроенергії варто вимикати потужні прилади з розеток і вмикати їх поступово після відновлення світла. Це допомагає уникнути стрибків напруги та додаткових аварій.

Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie