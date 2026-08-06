Чи загрожують Україні відключення світла через спеку: експерт дав неочікувану відповідь

Відключення світла / © ТСН.ua

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Попри сильну спеку в Європі, через яку деякі сусідні країни змушені знижувати потужність атомних станцій, в Україні наразі немає підстав для масових знеструмлень. Ба більше, українська енергосистема наразі більше експортує струм, ніж імпортує.

Про це розповів енергетичний експерт Олександр Харченко в інтерв’ю УНІАН.

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Яка ситуація з експортом та чи можливі вечірні обмеження

За словами фахівця, останніми тижнями Україна фактично надає допомогу сусіднім державам, які зіткнулися з проблемами через високі температури повітря.

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«Наш експорт електроенергії зараз переважає над імпортом, і дуже так відчутно в останні пару тижнів — експорт десь на 25-30% більший, ніж імпорт», — зазначив експерт.

Водночас експерт допускає, що в окремі дні можливі невеликі обмеження електропостачання під час максимального вечірнього піку навантаження.

«Я не бачу підстав для масштабних відключень в Україні. Хоча можуть бути несуттєві окремі обмеження на 2-3 години у вечірній час на піку споживання для бізнесу та, можливо, навіть домогосподарств», — сказав він.

Чому страждають сусіди та як працюють українські АЕС

Зазначається, що труднощі в енергосистемах Румунії та Угорщини виникли через обміління Дунаю та надто теплу річкову воду, яка стала неефективною для охолодження атомних електростанцій. Водночас українські АЕС використовують інші схеми охолодження, тому подібних проблем не мають. Харченко також запевнив, що Україна не залежить від постачання струму саме з цих країн.

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«Ми маємо змогу купити електроенергію у Франції, Італії, де завгодно, і отримати її через мережу єдиної енергосистеми Європи», — пояснив фахівець.

Окремо він прокоментував ремонтну кампанію на українських атомних електростанціях, яка триває за графіком від квітня до жовтня і не створює жодних загроз для проходження літніх піків споживання.

«Зараз два реактори у ремонті — один має вийти з ремонту протягом тижня-півтора, а другий за два-три тижні має навпаки зайти у ремонт. Ремонтна кампанія не заважає споживанню у період спеки. Все йде за планом, все відбувається штатно», — підсумував Олександр Харченко.

Нагадаємо, у середу ввечері вся Грузія знову занурилася в темряву через масштабну аварію, яка стала вже третім повним блекаутом у країні за останні два тижні.

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