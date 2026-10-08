Чи загрожують Україні затяжні блекаути: у Раді озвучили несподіваний прогноз

Зима ще не настала, а графіки вже діють / © Associated Press

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Україна готується до чергового складного опалювального сезону в умовах постійної загрози з боку Росії. Втім, попри всі побоювання, майбутня зима з точки зору енергозабезпечення може виявитися легшою за попередні.

Про це виданню «Телеграф» повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк.

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«За моїми даними, немає жодних підстав стверджувати, що цієї зими можуть бути тривалі відключення. Ні в Києві, ні в інших регіонах України», — сказав він.

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Водночас Нагоряк сумнівається, що українці сидітимуть без світла по 16 годин на добу.

«Сьогоднішні відключення не пов’язані з дефіцитом електричної енергії. По-перше, ми робимо термінові ремонти ліній електропередач і електроопор, по яким цілить ворог. По-друге, ми проводимо завершення робіт на підстанціях „Укренерго“ з облаштування антидронового захисту на залізобетонних саркофагах, які оберігають трансформатори великої потужності від таких ударів. Тобто це технічні відключення, які не означають дефіциту в енергосистемі. Насправді, як би Росія не хотіла досягти якогось успіху, залишивши українців без електроенергії, їй цього не вдасться зробити», — пояснив він.

Відключення світла в Україні — що відомо

Щоденні відключення світла загальною тривалістю щонайменше шість годин можуть стати для українців нормою вже цієї зими. Такий прогноз озвучив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

«За прогнозами, за середньодобової температури -10°C і якщо не буде нових суттєвих обстрілів відключення триватимуть у ранкові години на рівні 2-3 черг — до 2 годин, а в вечері до 4 черг одночасно — від 3 до 4 годин», — наголосив він.

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За його словами, найвідчутніше обмеження вдарять по столиці та Київській області, а також по регіонах уздовж лінії фронту — Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.

Окремо Ігнатьєв виділив ситуацію в Києві. Він додав, що без повноцінного живлення лишаються 1100 будинків, під’єднаних до Дарницької ТЕЦ, а повернути станцію до роботи в повному обсязі наразі нереально.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що масштабні відключення електроенергії цієї зими можливі в Києві, Одесі, Кривому Розі та Харкові, проте сценарію з багатотижневими знеструмленнями для більшої частини країни немає.

За його словами, ключовою умовою стабільного проходження опалювального сезону залишається погода.

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Очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що російські удари можуть привести до того, що у Києві вже в жовтні діятимуть графіки відключення світла по 14-16 годин на добу.

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