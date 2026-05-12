Чи загрожує хантавірус українцям: лікарі зробили заяву

Лікарня

Реклама

Хантавірус, який виявили на лайнері Hondius, зовсім інший, ніж той, що є в Україні.

Про це заявив речник Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Микола Ганіч в ефірі «Вечір.LIVE».

За словами фахівця, хантавіруси — це велика родина вірусів, які мають різні способи передавання і наслідки для організму. Штам «Андес», названий на честь гірської системи в Південній Америці, має унікальну здатність передаватися від людини до людини за умови тривалого контакту, водночас українські різновиди поширюються інакше.

Реклама

«Ті хантівруси, які є в Україні та які фіксуються кожного року, насправді… вони передаються винятково від гризунів до людини. Передавання від людини до людини в Україні неможливе», — підкреслив Микола Ганіч.

Симптоми хантавірусу залежать від штаму

Речник ЦГЗ також пояснив різницю в симптоматиці. Південноамериканський штам вражає легені, викликаючи легеневий синдром, водночас віруси в Україні призводять до геморагічної гарячки з нирковим синдромом.

«Тобто хантавірусів багато, вони всі відрізняються між собою, і той хантавірус, який був зафіксований на круїзному лайнері, наразі не становить загрози для українців», — додав Ганіч.

Попри те, що випадки зараження в Україні фіксуються щороку, хвороба успішно піддається терапії. За даними Центру громадського здоров’я, торік усі інфіковані українці отримали необхідне лікування та повністю одужали.

Реклама

Хантавірус — останні новини

Нагадаємо, на круїзному лайнері MV Hondius зафіксували спалах смертельного хантавірусу. Четверо українців з екіпажу залишаться на борту до прибуття судна до Нідерландів.

Попри це загроза наблизилася до кордонів України: в сусідній Польщі запроваджено санітарний нагляд за особою, яка контактувала з пасажиркою лайнера.

У Хмельницькому від початку 2026 року лабораторно підтвердили два випадки хантавірусу. Обидва пацієнти пройшли лікування та були виписані з лікарні.

До слова, хантавірус залишається рідкісною інфекцією, а ризик зараження ним значно нижчий, ніж у разі грипу чи COVID-19. Водночас специфічного лікування і вакцини проти нього наразі не існує, тому ключовим захистом є профілактика та гігієна.

Реклама

Новини партнерів