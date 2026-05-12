Чи загрожує хантавірус українцям: лікарі зробили заяву
Чи небезпечний хантавірус із лайнера Hondius для України? Речник ЦГЗ Микола Ганіч пояснив, чим відрізняються штами вірусу та як вони передаються.
Хантавірус, який виявили на лайнері Hondius, зовсім інший, ніж той, що є в Україні.
Про це заявив речник Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Микола Ганіч в ефірі «Вечір.LIVE».
За словами фахівця, хантавіруси — це велика родина вірусів, які мають різні способи передавання і наслідки для організму. Штам «Андес», названий на честь гірської системи в Південній Америці, має унікальну здатність передаватися від людини до людини за умови тривалого контакту, водночас українські різновиди поширюються інакше.
«Ті хантівруси, які є в Україні та які фіксуються кожного року, насправді… вони передаються винятково від гризунів до людини. Передавання від людини до людини в Україні неможливе», — підкреслив Микола Ганіч.
Симптоми хантавірусу залежать від штаму
Речник ЦГЗ також пояснив різницю в симптоматиці. Південноамериканський штам вражає легені, викликаючи легеневий синдром, водночас віруси в Україні призводять до геморагічної гарячки з нирковим синдромом.
«Тобто хантавірусів багато, вони всі відрізняються між собою, і той хантавірус, який був зафіксований на круїзному лайнері, наразі не становить загрози для українців», — додав Ганіч.
Попри те, що випадки зараження в Україні фіксуються щороку, хвороба успішно піддається терапії. За даними Центру громадського здоров’я, торік усі інфіковані українці отримали необхідне лікування та повністю одужали.
Хантавірус — останні новини
Нагадаємо, на круїзному лайнері MV Hondius зафіксували спалах смертельного хантавірусу. Четверо українців з екіпажу залишаться на борту до прибуття судна до Нідерландів.
Попри це загроза наблизилася до кордонів України: в сусідній Польщі запроваджено санітарний нагляд за особою, яка контактувала з пасажиркою лайнера.
У Хмельницькому від початку 2026 року лабораторно підтвердили два випадки хантавірусу. Обидва пацієнти пройшли лікування та були виписані з лікарні.
До слова, хантавірус залишається рідкісною інфекцією, а ризик зараження ним значно нижчий, ніж у разі грипу чи COVID-19. Водночас специфічного лікування і вакцини проти нього наразі не існує, тому ключовим захистом є профілактика та гігієна.