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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
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Чи загрожує Криму потужний землетрус: сейсмолог зробив тривожну заяву

У Криму помітили тривожний сигнал. Сейсмолог попередив про можливий потужний землетрус.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Крим, Ялта

Крим, Ялта / © pixabay.com

Серія невеликих підземних поштовхів у тимчасово окупованому Криму може бути передвісником потужного землетрусу. Оскільки півострів розташований у сейсмічно активній зоні, фахівці не виключають повторення катастрофічних подій.

Про це заявив сейсмолог Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь для РБК-України.

Чи буде великий землетрус в Криму — версія сейсмолога

Як пояснив науковець, тимчасово окупований Крим знаходиться в зоні, де постійно стикаються тектонічні плити, тому землетруси там стаються регулярно. Нинішні дрібні поштовхи — це природний процес, під час якого в надрах землі поступово вивільняється накопичена напруга.

«Треба не забувати, що це сейсмічна активна зона. Тому такі події відбуваються регулярно в тому регіоні. Якщо таких невеликих замлетрусів буде багато, то це може бути і предвісником великого землетрусу», — зазначив Дмитро Гринь.

Експерт нагадав, що у 1927 році в Криму вже відбувся потужний землетрус. Враховуючи циклічність таких явищ, подібні катастрофи можуть повторюватися приблизно раз на сто років.

Окрему занепокоєність у фахівця викликає стан забудови на півострові. За його словами, якщо регіон вразить потужний землетрус магнітудою від 7 до 9 балів, наслідки можуть бути катастрофічними.

«Можна передбачити достатньо руйнівні наслідки для Криму і для споруд, враховуючи те, що, можливо, велика кількість об’єктів була з порушенням державних будівельних норм, або є елементи самозабудови. Такі споруди можуть постраждати досить сильно, якщо буде потужний землетрус. Наприклад, магнітудою 7-9. Це тому там можуть бути серйозні наслідки саме для Криму», — підсумував експерт.

Землетрус в Криму — останні новини

Нагадаємо, вранці 22 червня Крим сколихнула серія з семи землетрусів магнітудою від 3,3 до 3,8 за шкалою Ріхтера. Епіцентри поштовхів зафіксували у Чорному морі неподалік Севастополя. Чотири з них сталися вранці, а ще три впродовж дня.

Також вранці 24 червня стався землетрус поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму. Сейсмологи оцінили потужність поштовхів у 3,1 бала за шкалою Ріхтера.

До слова, землетрус в Криму ставався навіть 12 грудня 2025 року. Тоді підземні поштовхи магнітудою 4,4 зафіксували в Чорному морі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
196
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