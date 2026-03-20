Чи загрожує Україні дефіцит газу через зростання цін: експерт дав прогноз

АЗС / © Pixabay

Реклама

Зростання вартості природного газу в Україні не призведе до його фізичного дефіциту, проте змусить промисловість та власників авто суттєво скоротити споживання.

Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко для Київ24, коментуючи ситуацію на ринку енергоносіїв.

Прогнози щодо попиту та цін

Експерт наголосив, що ринок регулюватиметься саме через ціновий фактор. За його словами, висока вартість ресурсу стане природним стимулом для економії, але не спровокує зникнення газу з продажу. Омельченко застеріг від панічних настроїв та «апокаліптичних» прогнозів, які часто з’являються в медіапросторі.

Реклама

«До дефіциту навряд чи призведе, але до збільшення цін — це так. Думаю, що просто люди будуть менше купувати газ, оскільки він буде дорогий. Мається на увазі, що саме автолюбителі. Можливо, ще більше промислових підприємств будуть економити природний газ через його високу ціну. В принципі, я не розділяю такі думки про апокаліпсис», — заявив Володимир Омельченко.

Ринкові механізми та вплив війни

Директор енергетичних програм зазначив, що нинішні коливання є серйозною проблемою. Проте за будь-яким ціновим стрибком зазвичай слідує період стабілізації.

«Проблема є. Вона серйозна. Але, знов-таки, за підвищенням цін завжди слідує зниження цін. Я думаю, що це так і буде. Безумовно, що війна ця була нікому не потрібна. І будь-які причини війни, вони, на мій погляд, не обґрунтовані. Тому що гинуть люди. Ця війна завдає великої шкоди екології, інфраструктурі, а головне — людям», — зазначив експерт.

На думку Омельченка, ринок адаптується до нових умов, а спроби штучного нагнітання паніки є лише способом залучення уваги аудиторії.

Реклама

Нагадаємо, в Україні вкотре зафіксували зростання цін на пальне. За останню добу великі мережі АЗС оновили цінники, підвищивши вартість бензину, дизеля та автогазу.

Попри це уряд для пом’якшення ситуації запровадив «паливний кешбек». Українці можуть отримати до 15% компенсації, але не більше ніж 1000 грн на місяць.

Раніше ми писали, що через війну у Перській протоці та неочікувані курсові аномалії ціни на дизельне пальне в Україні за тиждень підскочили на 5 гривень, сягнувши позначки 75,99 грн за літр.