Чи загрожує Україні другий Чорнобиль через удари по АЕС: подробиці від фахівця

Росія цілеспрямовано б’є балістичними, аеробалістичними ракетами та ракетами повітряного і морського базування по підстанціях, які захищені лише від дронів. Другий рівень захисту, що складається з залізобетонних арок і конструкцій, від прямих влучань балістичних ракет не рятує.

Про це повідомив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в інтрев′ю для «Телеграф».

Рябцев наголосив, що попри те, що фізичну безпеку будь-якої атомної електростанції порушено повітряними нападами, Україні не загрожує «другий Чорнобиль».

Рябцев закликав розрізняти ядерну небезпеку і небезпеку порушення енергопостачання. Енергоблоки на АЕС мають захист третього рівня — це шелтери, які можуть протистояти, зокрема, і ударам балістичними ракетами.

Експерт нагадав, що ще за радянських часів усі атомні електростанції будувалися з розрахунку переходу Холодної війни в гарячу фазу, що передбачало високу надійність захисту.

Відповідаючи на питання, що станеться з АЕС, якщо буде пошкоджено лінії електропередач, Рябцев провів аналогію.

«Якщо не буде виходу для енергії, реактор працюватиме як автомобіль на холостому ході. Коли ви на нейтральну передачу ставите авто, двигун працює, але машина не їде. Так само працюватиме будь-який атомний енергоблок,» — пояснив він.

Єдина умова — надходження електричної енергії до систем охолодження. Саме тому були посилені вимоги до автономного енергоживлення в разі зовнішніх впливів. На будь-якій станції є достатня кількість генераторів і палива. У разі припинення зовнішнього енергопостачання будуть задіяні автономні джерела живлення, які розраховані більше ніж на два тижні роботи.

Нагадаємо, захисна арка над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС більше не виконує своїх основних функцій. Новий саркофаг було пошкоджено під час російського удару в лютому цього року.