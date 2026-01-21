Чи загрожує Україні другий Чорнобиль: експерт відповів

Обстріл України / © ТСН.ua

Реклама

Російські окупанти систематично завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України, що викликає побоювання щодо безпеки атомних електростанцій. Експерт оцінив, наскільки реальна загроза радіаційної катастрофи.

Про це розповів народний депутат, голова підкомітету енергоефективності Сергій Нагорняк в інтерв’ю «Телеграф».

За словами Нагорняка, важливо розрізняти два типи об’єктів, які забезпечують роботу енергосистеми:

Реклама

Пристанційні підстанції «Енергоатома», які розташовані безпосередньо на території АЕС.

Підстанції «Укренерго», які приймають струм і знаходяться на значній відстані від станцій.

«Станом на сьогодні, на щастя, ворог жодного разу не атакував ці пристанційні підстанції Енергоатома. Ворог атакує саме підстанції Укренерго. Вони знаходяться на значній відстані від атомних електростанцій, тому ризику зачепити АЕС конкретно при цих атаках немає», — пояснив нардеп.

Парламентар зазначив, що інформації про плани ворога бити безпосередньо по території АЕС наразі немає. Водночас держава готується до будь-яких сценаріїв.

«Енергоатом весь 2025 рік і кінець 2024 року займався будівництвом захисних споруд — по суті, навіть не другого, а третього рівня захисту на своїх пристанційних підстанціях. Зараз ця робота на стадії завершення», — повідомив Нагорняк.

Він наголосив, що для повної безпеки необхідно не лише добудувати бетонні укриття, а й оперативно перенести туди відповідне обладнання. Це дозволить нівелювати загрозу навіть у разі прямої атаки.

Реклама

Чи буде другий Чорнобиль

Коментуючи попередження від ГУР та президента Зеленського щодо загрози для атомної енергетики, Сергій Нагорняк закликав не панікувати. Він запевнив, що сценарій «другого Чорнобиля» неможливий завдяки архітектурі енергосистеми.

«Є підстанція, яка належить Укренерго — тут ситуація трохи краща. Вона так запроєктована, що має певні моделі на випадок ураження. Вона може переналаштувати свою роботу і через резервні лінії подати електропостачання в загальну мережу», — підсумував експерт.

На запитання, чи загрожує Україні повторення катастрофи 1986 року, нардеп відповів лаконічно: «Ні, не буде. Все буде добре».

Нагадаємо, ГУР Міноборони України попередило про плани Росії завдати ударів по критичних елементах української енергосистеми — підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують роботу атомних електростанцій.

Реклама

За даними розвідки, ворог уже провів розвідку щонайменше десяти таких об’єктів у дев’яти областях, прагнучи створити нестерпні умови для цивільного населення та посилити тиск на Україну і її партнерів.