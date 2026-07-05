Чи загрожує Україні паливний дефіцит через удари по заправках: аналіз Le Monde

Понад 150 атак за два місяці: як РФ "вибивиє" українські заправки - Le Monde

Реклама

У міру того, як Київ посилює атаки на російські нафтопереробні заводи, викликаючи обмеження, дефіцит і невдоволення росіян, за останні два місяці понад 150 українських АЗС стали мішенню для нападів.

Про це пише Le Monde.

У виданні зазначають, що такі атаки порушують постачання військової техніки, машин швидкої допомоги та життєво важливих послуг до регіонів поблизу лінії фронту. Своєю чергою влада змушена розглядати нові способи захисту громадян, одночасно забезпечуючи життєво важливе постачання цих районів.

Реклама

Останніми днями кілька автозаправних станцій у Полтавській, Харківській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях стали жертвами нападів. У ніч з 1 на 2 липня у Дніпропетровській області було атаковано п’ять АЗС. За словами начальника обласної поліції, одна жінка загинула, а троє людей отримали поранення.

За останні два місяці понад 150 автозаправних станцій було атаковано російськими безпілотниками, повідомив Андрій Пивоварський, директор WOG, однієї з найбільших мереж у цьому секторі. У колонці, опублікованій 27 червня в NV Business, він заявив, що «майже щотижня нафтобази та інша інфраструктура, пов’язана з паливом, стають цілями атак РФ».

У французькому виданні стверджують, що в останні тижні такі атаки значно посилилися, оскільки Київ проводить кампанію ударів по російській енергетичній інфраструктурі з метою порушення постачання палива до Росії. Ці атаки змусили Москву запровадити обмеження у низці регіонів.

«Обидві сторони намагаються паралізувати логістику один одного», — зазначає військовий експерт Євген Дикий.

Реклама

«На жаль, ця тактика є досить ефективною. Її єдина „перевага“ в тому, що вона не поширюється на внутрішні райони країни. Але для територій, що розташовані поблизу лінії фронту, це серйозна проблема», — додає Дикий.

Однак на даному етапі експерт не стурбований дефіцитом палива, який можна порівняти з тим, що спостерігається в Росії.

«Стратегічно росіяни не в змозі позбавити нас палива, оскільки воно надходить із третіх країн і не виробляється всередині країни», — переконаний Дикий.

Міністр економіки Олексій Соболєв висловив аналогічну думку. Звертаючись до депутатів Верховної Ради, він заявив, що «ринок забезпечений, імпортні ресурси керуються на договірній основі, а логістика функціонує».

Реклама

Ця стійкість залежить від різноманітності постачальників, маршрутів імпорту та логістичної мережі. Таким чином, «якщо одна ланка виходить із ладу, інші беруть на себе її функції», — пояснює директор WOG Андрій Пивоварський.

Однак це не виключає ризику дефіциту, якщо Росія продовжить чи навіть посилить свої атаки на інфраструктуру АЗС.

У Донецькій та Сумській областях на деяких автозаправних станціях вже встановлені протидрони сітки. Проте мережа WOG обрала радикальніші заходи. 1 липня мережа оголосила про запровадження «спеціального режиму» у низці південних та східних регіонів: станції закриватимуться з 21:00 до 7:00, зовнішнє освітлення буде відключено, а постачання палива буде призупинено у разі повітряної тривоги. Ця заява пролунала невдовзі після загибелі співробітника внаслідок атаки.

Рішення компанії WOG викликало безліч відгуків в Україні, оскільки автозаправні станції є одними з небагатьох місць, які залишаються жвавими в години комендантської години. Популярні завдяки своїм хот-догам, кафе та закусочним, вони стали традиційною зупинкою для солдатів, які прямують на передову та назад.

Реклама

Ця атмосфера безтурботності залишилася у минулому.

Командир 422-го полку безпілотних систем Микола Колесник, що ще півтора місяці тому він заборонив солдатам свого полку будь-які зустрічі на автозаправних станціях поблизу лінії фронту. Офіцер навіть запропонував встановити на АЗС «світлофори»: «Зелений: швидко заправляйтеся і їдьте. Червоний: всі рушають із місця, кожен у своєму напрямку. Такою є нинішня реальність».

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, влада попередила, що найближчим часом РФ битиме по АЗС на Сумщині та в кількох інших областях.

Новини партнерів