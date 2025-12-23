Чи закінчиться війна 2026 року: в ГУР назвали вирішальні умови для перемоги

Вадим Скібіцький

Реклама

Завершення повномасштабної війни в Україні залежатиме від комплексу факторів, де ключовими є не лише дипломатичні зусилля, а й внутрішня міцність країни.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький у коментарі для Новини.LIVE.

За оцінкою розвідки, агресор продовжує робити ставку на дестабілізацію ситуації всередині України. Росія намагається посіяти хаос та роз’єднати українців, аби підірвати здатність держави до спротиву. Втім, як зазначив представник ГУР, суспільство демонструє високий рівень згуртованості.

Реклама

Коментуючи перспективи припинення бойових дій, Скібіцький наголосив:

«Все буде залежати і від переговорного процесу, буде залежати від нашої стійкості, як на фронті, так і тут на нашій території. Тому що ворог в будь-якому разі буде намагатися нас розділити, внести безлад, зробити так, щоб тут був, знаєте, хаос і все інше. Але наш народ, я дивлюсь на нашу громаду міста Вишневого, вони готові йти вперед, боротися до нашої перемоги».

Таким чином у розвідці підкреслюють: стійкість тилу та єдність громади є настільки ж важливими чинниками для фіналу війни, як і успіхи безпосередньо на лінії зіткнення.

Нагадаємо, у Маямі відбулася зустріч представників України і США щодо обговорення мирного плану. За результатами є підготовлені драфти кількох документів. Зокрема щодо гарантій безпеки.

Реклама

Раніше Україна та США під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій. Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо завершення війни тривають нормально.