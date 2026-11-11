Чи закінчиться війна до кінця 2026 року: Зеленський оцінив шанси і заявив про є «вікно можливостей»

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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До кінця 2026 року є можливість досягти домовленостей щодо закінчення війни з Росією. Саме зараз є певне «вікно можливостей», яким важливо скористатися.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання кореспондентів у Дубліні, передає Новини.LIVE.

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Зеленський пояснив, що одним із чинників, які можуть вплинути на переговорний процес, є політична ситуація в Європі. На його думку, у 2027 році там можуть відбутися зміни. Водночас певні політичні процеси вже відбуваються і у Сполучених Штатах.

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Саме тому, вважає президент, усі учасники переговорів мають бути зацікавлені в досягненні прогресу ще до кінця поточного року.

Коментуючи майбутні переговори американських представників із Росією, Зеленський зізнався, що не має надмірних очікувань від їхніх результатів, хоча й не втрачає надії.

«Мені б дуже хотілося, щоб вони повернулись з конкретикою в Дублін. Я не дуже в це вірю. Дайте мені бути скептиком в цій команді. Але все одно надія є», — сказав глава держави.

Він також наголосив, що багато залежатиме від діалогу між представниками США та Росії, який має відбутися наступного дня. Водночас Україна, за словами Зеленського, робитиме все можливе, щоб досягти результату щодо завершення війни до кінця 2026 року.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський також розкрив деталі переговорів про обмін полоненими з РФ.

Україна запропонувала Росії кілька варіантів масштабного обміну полоненими, однак остаточної відповіді від Москви поки немає.

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