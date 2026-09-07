Чи закінчиться війна до зими: що обговорили Зеленський, Віткофф і Кушнер

Зеленський / © Zelenskiy/Official

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До Києва завітали спеціальні представники президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер, аби представити оновлені версії мирного плану. Проте ці переговори з президентом України Володимиром Зеленським не дали очікуваного прориву в питанні припинення бойових дій.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела, обізнані з перебігом зустрічі.

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Переговори Зеленського зі спецпосланцями Трампа у Києві — що відомо

У виданні зазначили, що після переговорів Стів Віткофф зауважив, що він «задоволений» переговорами «у Москві та тепер тут», у Києві. Зі свого боку Джаред Кушнер запевнив, що американська сторона під час дискусій висунула «нові ідеї», проте не розповів їхню суть.

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За джерелами FT, американські представники привезли до Києва оновлені варіанти попередніх мирних документів. Їх переробили через те, що у лютому переговори зупинилися на тлі початку війни між США та Іраном. Головна мета посланців — відновити минулі напрацювання та зблизити позиції Києва й Москви, хоча нових ідей у документах виявилося мало.

Що буде з Донбасом та чи закінчиться війна до зими 2026 року?

Повідомляється, що ключовим каменем спотикання в діалозі залишається поділ Донбасу. Росія претендує на весь регіон, хоча попри тривалі бої контролює близько 75% його території. Для українського керівництва питання територій є «червоною лінією», і Володимир Зеленський наполягає на неприпустимості відмови від підконтрольних або окупаційних земель.

Коментуючи підсумки зустрічі, Володимир Зеленський підтвердив, що сторони торкалися територіального питання, однак підкреслив, що такі теми потрібно вирішувати «на рівні лідерів».

Джерела видання зазначають, Учасники перемовин погодилися, що війна навряд чи закінчиться до зими. Проте представники Трампа запевнили, що до холодів ще можна досягти прогресу в діалозі. Також Кушнер заявив про бажання США відновити тристоронні переговори між Україною, Росією та Сполученими Штатами.

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Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером у Києві — останні новини

Нагадаємо, Віткофф і Кушнер прибули до Києва і зустрілися із Зеленським на Софійській площі. Посланці Трампа добиралися до Києва поїздом.

А раніше до цього 5 вересня Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву. Переговори Путіна з Віткоффом та Кушнером почалися у Москві ввечері в суботу і тривали понад три години. По їх завершенню кортеж із американськими спецпредставниками покинув територію Кремля.

Згодом стало відомо, що під час переговорів у Києві Віткофф зауважив, що для успішного мирного врегулювання поточного конфлікту американська дипломатія вважає критично важливим підтримання прямих та конструктивних відносин із російським керівництвом.

За словами президента Зеленського, Віткофф і Кушнер приїхали до Києва не дарма. До того ж, це їхній перший візит до України. Раніше американські переговірники воліли приїздити до Москви, бо Трамп вважав, що Україна програє війну. Проте зараз і позиції самих США суттєво похитнулися через війну проти Ірану, яка спустошила збройні склади Пентагону й знизила боєготовність американської армії.

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Раніше ми писали, після переговорів із Віткоффом і Кушнером у Києві Володимир Зеленський заявив про підготовку нової зустрічі України, США та Європи, тоді як американська сторона працює над «мирним пакетом» і тристороннім форматом.

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