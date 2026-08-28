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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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786
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Чи закінчиться війна цієї зими: відверта заява керівника ОП Буданова

Буданов попередив, що воювати доведеться всю зиму, та анонсував підготовку «до чогось великого».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Буданов заявив, що війну зупинити "нереалістично": яка причина

Буданов заявив, що війну зупинити "нереалістично": яка причина

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов попередив, що найближчої зими не варто очікувати припинення війни.

Про це Буданов сказав в ексклюзивному інтерв’ю Наталії Мосейчук для проєкту «Мосейчук+».

За його словами, наразі переговорний процес триває лише щодо обміну полоненими. Крім того, Україна прагне відновити переговори щодо судноплавства у Чорному морі.

«Будемо шукати варіанти по морю, бо щось з цим треба робити», — сказав Буданов.

«Я думаю, що дуже скоро всі бачать перемовини, але це більше технічних сторін буде стосуватися і підготовки до чогось великого, до чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо. Ми не зупинимо зараз війну. Не тому, що ми не хочемо, просто це нереалістично», — продовжив керівник ОП.

На уточнювальне запитання, чи дійсно доведеться воювати всю зиму, Буданов відповів: «На жаль, боюсь, що так».

Раніше Кирило Буданов розповів про те, чому вибори під час війни є пасткою.

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