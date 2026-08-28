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Чи закінчиться війна цієї зими: відверта заява керівника ОП Буданова
Буданов попередив, що воювати доведеться всю зиму, та анонсував підготовку «до чогось великого».
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов попередив, що найближчої зими не варто очікувати припинення війни.
Про це Буданов сказав в ексклюзивному інтерв’ю Наталії Мосейчук для проєкту «Мосейчук+».
За його словами, наразі переговорний процес триває лише щодо обміну полоненими. Крім того, Україна прагне відновити переговори щодо судноплавства у Чорному морі.
«Будемо шукати варіанти по морю, бо щось з цим треба робити», — сказав Буданов.
«Я думаю, що дуже скоро всі бачать перемовини, але це більше технічних сторін буде стосуватися і підготовки до чогось великого, до чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо. Ми не зупинимо зараз війну. Не тому, що ми не хочемо, просто це нереалістично», — продовжив керівник ОП.
На уточнювальне запитання, чи дійсно доведеться воювати всю зиму, Буданов відповів: «На жаль, боюсь, що так».
Раніше Кирило Буданов розповів про те, чому вибори під час війни є пасткою.