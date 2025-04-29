Чи законно слухати російську музику в машині — адвокатка відповіла

Слухати російську музику в машині з відкритими вікнами заборонено / © Freepik

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Слухати російську музику чи інший російськомовний контент в машині з відкритими вікнами чи у громадському транспорті заборонено законом.

Про це розповіла адвокатка Ірина Ан в ефірі «Київ 24».

«Станом на сьогодні в Україні є заборона до публічної демонстрації російськомовного контенту. Це випадки, коли людина не слухає певний російськомовний контент десь в себе в навушниках, наприклад, а якраз вмикає голосно на аудіоколонці на вулиці, навіть умовно в машині, але з відкритими вікнами», — сказала Ірина Ан.

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Водночас, за її словами, на жаль, не завжди недотримання закону тягне за собою покарання.

«Громадянин України має право реагувати на порушення його прав всіма законними способами. Тобто, вимагати вимкнути російську музику, або ж робити зауваження», — додала адвокатка.

Нагадаємо, раніше акторка Ірма Вітовська жорстко рознесла українців, які слухають російську музику. За її словами, «це неподобство і зневага».

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