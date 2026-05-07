Чи залишаться дійсними паперові трудові книжки після оцифрування: українцям пояснили

До 10 червня українці мають перевести трудові книжки в електронний формат. Через це багатьох хвилює головне питання — чи залишиться паперовий документ дійсним після оцифрування.

Про це пише На пенсії.

Повідомляється, що після завершення процесу внесення даних до реєстру паперовий документ не втрачає своєї сили, проте правила його обігу змінюються. Паперова трудова книжка залишається у працівника на зберіганні.

Фахівці зазначають, що паперова книжка залишається дійсною, але фактично в ній більше немає потреби, оскільки всі дані про стаж працівника вже містяться в електронному реєстрі.

Оцифрування трудових книжок — останні новини

Нагадаємо, в Україні активно впроваджують електронні трудові книжки, тож довкола цієї теми з’явилося багато міфів. Люди часто хвилюються через вигадані дедлайни, штрафи або через те, що без оцифрування документів вони нібито залишаться без пенсії.

Також ми писали, нечітка печатка чи помилка кадровика можуть коштувати вам частини пенсії. На повне оцифрування трудових книжок в Україні залишилося обмаль часу.

Водночас Пенсійний фонд наголошує, що за несвоєчасне подання електронних копій штрафів чи інших санкцій не передбачено, а страховий стаж не зникне.

